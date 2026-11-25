Weihnachtszauber in London: Romeo Beckham und Kim Turnbull machen die Enthüllung eines besonderen Baums zum romantischen Date.

und das Model wurde die vorweihnachtliche Veranstaltung zu einer Datenight zu zweit. Vor dem auffälligen Weihnachtsbaum, der an diesem Abend im Mittelpunkt stand, zeigten sich die beiden ganz vertraut miteinander.

Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht posiertenberichtet. In bester Gesellschaft genoss das Paar den Abend gemeinsam mit zahlreichen weiteren prominenten Gästen.hatte der Abend jedoch auch eine berufliche Note: Der 24-Jährige ist Burberry derzeit eng verbunden und Teil der aktuellen Winterkampagne des britischen Modehauses. Dabei stellte er gleich mehrere seiner Talente unter Beweis und stand sowohl als Model als auch als Schauspieler vor der Kamera.. Bereits im Jahr 2014 engagierte das Modehaus den damals Zwölfjährigen als Gesicht der Marke.

Advertisement

Advertisement

Schon als Kind stand der Sohn des ehemaligen Fußballstars und der Designerin somit für das britische Label vor der Kamera. Auch in diesem Jahr arbeitetebei der Herbst-/Wintershow des Modehauses über den Laufsteg. Kurz darauf folgte dann sein Auftritt in der aktuellen Winterkampagne, für die er sich nicht nur als Model, sondern auchlangjährige Verbindung zu Burberry ein.