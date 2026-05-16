Romeo Ilzer: "Ich habe unter meinem berühmten Namen gelitten"

Der Sohn des Hoffenheim-Trainers Christian Ilzer hat in der Schule unter seinem bekannten Namen gelitten. Er erlebte Mobbing und wurde "reiche Sau" tituliert. Seine Mutter Intervention brachte jedoch Frieden ein.

An die Schulzeit hat er größtenteils keine schönen Erinnerungen! Romeo Ilzer (19), der Sohn des Hoffenheim -Coaches Christian Ilzer (48), offenbart, wie sehr er in der Schule unter seinem bekannten Namen gelitten hat.

In der Mittelschule erlebte Romeo erstmals die negativen Seiten.

"Da war es wirklich das erste Mal, wo ich Mobbing erlebt habe," blickt er zurück. Weil sein Vater als erfolgreich war, wurde sein Alltag von Mitschülern zur Qual gemacht. Man titulierte ihn als "reiche Sau" und er erhielt sogar eine Backpfeife. Die Attacken endeten jedoch abrupt, nachdem seine Mutter aktiv wurde.

"Meine Mutter lässt sich nichts gefallen, vor allem, wenn es um ihre Kinder geht. Da sieht sie sofort Rot," berichtet Romeo. Am folgenden Tag begleitete sie ihn zur Schule, konfrontierte die Mobber und formulierte eine unmissverständliche Warnung: "Wehe, du nennst meinen Bub noch einmal reiche Sau!

" Daraufhin kehrte Frieden ein. Ungeachtet dieser belastenden Erfahrung ist Romeo inzwischen "wirklich stolz, den Namen tragen zu dürfen". Sein Vater dient ihm als großes Vorbild, insbesondere hinsichtlich seiner Einstellung und Arbeitsmoral.

"Mein Vater ist ein absolutes Arbeitsmonster, es ist unfassbar, wie viel er arbeitet," sagt der Sohn anerkennend. Er ist überzeugt, dass sein Vater jeden Tag 12 Stunden arbeitet. Diesen eisernen Willen hat Romeo für sein persönliches Ziel übernommen. Sein Bestreben ist es, als professioneller Kämpfer die UFC zu erreichen, und er setzt alles daran.

"In meinem Kopf ist 24/7 nur MMA, MMA, MMA," beschreibt er seine Passion. Ihm ist die Härte des Sports bewusst: "Du gehst in einen Käfig rein, sozusagen in Unterhose, und kämpfst gegen einen anderen Mann. Du willst ihn verletzen, er will dich verletzen.

" Auch wenn der Erwartungsdruck gelegentlich hoch ist, hat der junge Österreicher keine Zweifel an seinen Fähigkeiten. Seine Zuversicht ist enorm: "Ich bin ein Mensch, der ziemlich überzeugt ist von sich selbst. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich es schaffen werde. Früher oder später wird es passieren.





focusonline / 🏆 6. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Romeo Ilzer Hoffenheim Christian Ilzer Mobbing UFC MMA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11 Dinge, die ich liebe, seit ich über 40 bin - und früher belächelt habeBRIGITTE.de inspiriert deinen Alltag: Von Karriere bis Horoskop, von Rezepten bis zu Modetrends, von Psychologie bis Beauty findest du hier, was dich bewegt.

Read more »

Gläubige zum Katholikentag in Würzburg: „Ich suche meinen Weg, bis ich sage, es geht nicht mehr“Wie gehen Menschen mit der Kluft zwischen persönlichem Glauben und dem Agieren der Kirche um? Was wünschen sie sich für ihre spirituelle Heimat?

Read more »

'Von außen betrachtet lebte ich das Traumleben – innerlich war ich leer'Viele Kontakte, ein voller Kalender – und trotzdem das Gefühl, allein zu sein. Einsamkeit ist längst kein Randphänomen mehr, sondern Teil des Alltags vieler junger Menschen. Eine Schauspielerin erzählt, wie überraschend leer sich Erfolg anfühlen kann.

Read more »

MMA-Fighter: Mobbing in School, but Proud to Bear Ilzer NameRomeo Ilzer, the son of renowned MMA trainer Christian Ilzer, shares his experiences of being bullied in school due to his father's name. Despite the challenges, he remains proud to carry the Ilzer name and aspires to become a UFC professional fighter.

Read more »