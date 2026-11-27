Lange gab es kein Update zu Hazel. Jetzt verrät Romina Palm voller Stolz: Ihre Tochter macht gerade große Entwicklungsschübe.

gibt ihren Followern neue Einblicke in ihr Leben als Mama. Nachdem es zuletzt etwas ruhiger um die Entwicklung ihrer Tochter Hazel geworden war, meldete sich das Model nun mit einem Update aufihre eineinhalbjährige Tochter auf dem Arm und erzählt, dass sich bei Hazel in letzter Zeit unglaublich viel getan habe.

Besonders die aktuellen Fortschritte bringen die Influencerin ins Staunen:, sagt sie begeistert. Hazel wächst zweisprachig mit Deutsch und Englisch auf und entwickelt sich dabei in ihrem ganz eigenen Tempo. Während sie sichüber weitere Vorlieben und neue Fähigkeiten ihrer Kleinen. So liebe Hazel Musik und tanze sehr gerne.

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Außerdem habe sie inzwischen gelernt, Küsschen zu verteilen, und sei auch beim Kuscheln mit großer Begeisterung dabei. Die Liste der neuen Entwicklungsschritte scheint jedenfalls lang zu sein. Wie die Influencerin in ihrem Video andeutet, würden die derzeitigen Fortschritte ihrer Tochter beinahe schon genügend Stoff für ein weiteres Update liefern.und ihrer Tochter sehr innig aus. Die Social-Media-Bekanntheit hält Hazel liebevoll im Arm, lacht immer wieder in die Kamera und schaut zwischendurch zu der Kleinen hinunter.