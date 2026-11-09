Romulos Designer-Kette: RB-Leipzig-Logo aus Eigenbau

RB-Leipzig-Stürmer Romulo trug eine selbst entworfene Silberkette mit dem Vereinslogo. Die Familie erwartet im Frühling ihr erstes Kind.

Romulo, der 24-jährige Stürmer von RB Leipzig, befindet sich in einer auffälligen Aufwärtstrend-Phase. In den letzten drei Bundesliga-Spielen steuerte er fünf Scorerpunkte bei. Sein jüngster Treffer fiel beim 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg. Diese offensive Leistung wird mit einem persönlichen Glücksbringer in Verbindung gebracht, der während des Spiels gegen Augsburg besondere Aufmerksamkeit erregte.

Selbst entworfenes Logo-Halsband

Während der Aufwärmphase vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg fiel Romulo durch ein ungewöhnliches Accessoire auf. Der Brasilianer trug eine silberne Kette mit dem Logo von RB Leipzig um den Hals. Dieses Detail sorgte im Stadion für Verwirrung, da viele zunächst einen gezielten Werbe-Gag des Vereins vermuteten. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein privates Stück, das Romulo und seine Frau Isabela selbst entworfen haben.

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Das Schmuckstück ist derzeit nicht als offizieller Fanartikel im Shop von RB Leipzig erhältlich. Nach Informationen der Boulevardzeitung Bild haben das Paar das Design in Auftrag gegeben und gleich zwei Exemplare anfertigen lassen. Isabela postete auf ihrem Instagram-Account am Samstag ein Foto, auf dem sie die Kette stolz zur Schau stellte. Dieser private Verweis auf den Verein scheint Romulo mental zu unterstützen, was sich direkt in seiner Spielpräsentation widerspiegelt.

DFL-Reglement verbietet Halsschmuck

Trotz des glückbringenden Charakters durfte Romulo die Kette nicht durch das gesamte Spiel tragen. Die Deutschen Fußball Liga hat strenge Sicherheitsvorschriften erlassen, die Halsschmuck im Ligaspielbetrieb aufgrund der Verletzungsgefahr kategorisch untersagen. Somit musste der Angreifer das Accessoire später im Match zwingend ablegen. Die Marketingverantwortlichen des Clubs sollen die Idee jedoch positiv aufgenommen haben.

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Interne Gespräche deuten darauf hin, dass eine Serienproduktion dieses speziellen Schmuckstücks nicht ausgeschlossen ist. Sollte der Klub die Kette in den kommenden Monaten offiziell anbieten, würde dies eine direkte Reaktion auf die Popularität des privaten Entwurfs von Romulo darstellen. Der Spieler zeigte sich öffentlich erfreut über die wachsende Wertschätzung seines kreativen Beitrags zur Vereinskultur.

Persönliches Glück vor Familienfeier

Neben der sportlichen Formkurve durchläuft Romulo auch privat eine hochemotionale Phase. Die Schwangerschaft seiner Frau Isabela ist das zentrale Thema in ihrem gemeinsamen Leben. Mitte Oktober hatte Romulo den Todestreffen beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken genutzt, um die Schwangerschaft offiziell bekannt zu geben. Er feierte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 mit der Ankündigung einer bevorstehenden Geburt.

Am vergangenen Wochenende fand die sogenannte Gender-Reveal-Party statt. Das Paar informierte seine Follower auf Instagram über das Geschlecht des ungeborenen Kindes. Ein Video zeigte die beiden dabei, wie sie zusammen zwei Gläser in eine Torte steckten. Die blaue Farbe der Tortenfüllung bestätigte, dass der Erstgeborene ein Junge sein wird. Diese familiäre Freude begleitet Romulo in einer sehr erfolgreichen Phase seiner Karriere als Torjäger und Scorer.