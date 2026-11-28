Zum dritten Mal räumt Elyas M'Barek bei der Romy ab. Palina Rojinski prüft noch den Reißverschluss. Giovanni Zarrella feiert eine Premiere.

auf Schloss Kaps. Bei minus drei Grad und rund zehn Zentimetern Neuschnee machten die Gäste bei Österreichs wichtigem Film- und Fernsehpreis eine glänzende Figur.

Für den auffälligsten Look sorgteberichtet, kam der Theaterstar mit schwarzem Kajal um die Augen und einer Pelzkrause um den Hals. Dazu trug er ein offenes Sakko, aber kein Hemd. Trotz der eisigen Temperaturen zeigte er also seine nackte Brust.hielt der Abend allerdings noch aus einem ganz anderen Anlass einen besonderen Höhepunkt bereit: Der Darsteller wurde bereits zum dritten Mal mit derfür eine elegante, hochgeschlossene Robe.

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Ehe sie sich auf den roten Teppich begab, vergewisserte sich die Moderatorin vorsichtshalber noch einmal, dass der Reißverschluss richtig saß. Während der Show überreichte sie die "Der Kommissar". Für den Sänger war es außerdem eine Premiere, denn zusammen mit Fanny Stapf führte er zum ersten Mal durch diebekannt wurde, zog derweil einen Vergleich mit dem deutschen Filmpreis Lola.