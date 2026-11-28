Bei der 36. Romy-Verleihung in Kitzbühel wurden die Preisträger gekürt. Palina Rojinski und Elyas M'Barek erhielten Auszeichnungen. Hier sind die Gewinner und Highlights.

Am Freitagabend fand die Verleihung des österreichischen Fernseh- und Filmpreises Romy statt, die seit der Schauspielerin Romy Schneider benannt ist. Die 36. Ausgabe der Gala wurde zum zweiten Mal auf Schloss Kaps in Kitzbühel durchgeführt. Insgesamt wurden in 16 verschiedenen Kategorien Preise an verdiente Künstler und Produktionen verliehen.

Winterliche Kulisse in Kitzbühel

Der Ort der Veranstaltung bot eine beeindruckende Szenerie, da ein plötzlicher Wintereinbruch die Region erreichte. Die Temperaturen fielen auf minus 3 Grad Celsius, während zehn Zentimeter Schnee die Landschaft bedeckten. Dennoch ließen sich die geladenen Gäste und Stars durch das kalte Wetter nicht von ihrer strahlenden Laune abhalten. Sie nutzten das winterliche Weiß der Bergwelt als perfekten Hintergrund für ihre Auftritte auf dem roten Teppich.

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Philipp Hochmair und Elyas M'Barek im Fokus

Als einer der ersten Gäste betrat der Theaterstar Philipp Hochmair den Teppich. Der 53-Jährige, bekannt aus Jedermann, präsentierte sich mit schwarzem Kajal um die Augen, einer Pelzkrause und einem offenen Sakko ohne Hemd. Er erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, dass ihm stets warm ums Herz sei, wenn er an Österreich denkt. Er betonte, die Romy sei schöner als der Oscar oder die Lola, da sie österreichisch sei.

Elyas M'Barek, 44 Jahre alt und bekannt für Der perfekte Urlaub, reiste ebenfalls aus Deutschland an. Der Schauspieler, der bereits zwei Romys gewonnen hatte, war in diesem Jahr in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Film nominiert. Er verwies darauf, dass er eine seiner früheren Romys seiner Mutter geschenkt habe. Nach seinem Sieg scherzte er darüber, dass die Kategorie beliebtester Schauspieler ihm eher gerecht werde als die Kategorie bester Schauspieler.

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Eleganz und Mode auf dem roten Teppich

Palina Rojinski, die als Moderatorin die Romy in der Kategorie Beste Schauspielerin Film überreichte, überzeugte durch ihre Eleganz. Der 35-Jährigen war es wichtig, beeindrucken zu können, weshalb sie sich nach dem Motto Dress to impress kleidete. Alle Komponenten ihres Outfits, darunter Kleid, Schuhe und Tasche, stammten vom Luxuslabel Alaïa. Vor dem Auftritt überprüfte sie sicherheitshalber noch einmal den Reißverschluss ihres Kleides.

Auch Designer Harald Glööckler, 61 Jahre alt, präsentierte sich besonders prunkvoll. Er trug Samt und Seide und führte die Frage auf, wer schöner als er selbst sein könnte. Seine Präsenz unterstrich den hohen Stellenwert der Veranstaltung im künstlerischen Leben. Die Gala wurde bis tief in die eisig kalte Nacht gefeiert, was die anhaltende Begeisterung der Teilnehmer widerhallte.

Moderation und musikalische Eröffnung

Zur Eröffnung der Gala trat Giovanni Zarrella, 48 Jahre alt, als Gute-Laune-Garant auf. Er sang unter anderem Let Me Entertain You von Robbie Williams, 52 Jahre alt, und Der Kommissar von Falco, der von 1957 bis 1998 lebte. Zarrella trug ein Samtsakko, eine Fliege und eine schwarze Rose am Revers. Für ihn war dies der erste Einsatz als Moderator der Romy-Verleihung.

Er moderierte gemeinsam mit Fanny Stampf, 35 Jahre alt. In der Kategorie TV-Event des Jahres erhielt Victoria Swarovski eine Romy. Sie durfte die Trophäe für die Moderation des Eurovision Song Contests 2026 mit nach Hause nehmen. Die Veranstaltung zeigte erneut, dass die Romy eine zentrale Bedeutung im kulturellen Bereich Österreichs innehat und auch internationale Gäste anzieht.