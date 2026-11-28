Egal ob top gestylt auf dem roten Teppich einer Premiere oder Champagner trinkend auf einer Charity-Gala – auch 2026 darf wieder gefeiert werden. Sehen Sie hier, welche Stars sich auf welcher Party amüsieren.

Egal ob top gestylt auf dem roten Teppich einer Premiere, Champagner trinkend auf einer Charity-Gala oder mit lauter Stimme im Einsatz bei einer Initiative – auch dieses Jahr darf wieder gefeiert und gefordert werden.

Sehen Sie hier, welche Stars sich auf den schönsten Partys amüsieren und aufklären.freuen sich sichtlich über ihren goldenen Preis, den sie bei der Verleihung auf Schloss Kaps in Kitzbühel entgegen nehmen konnten. Und die Schauspielkollegen waren natürlich nicht die einzigen Stars des österreichischen Großevents.spielt sich auch auf roten Teppichen und Kinopremieren ab. In der Öffentlichkeit sind es vor allem die Partys, Events und Charity-Veranstaltungen, die wahren Glamour offenbaren – und uns einen faszinierenden Einblick in die Welt der Prominenz geben.

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Ob elegante Galas, wilde After-Show-Partys oder herzerwärmende Charity-Aktionen: Hier treffen die Schönen, Reichen und Berühmten aufeinander. Rihanna feiert nicht nur ihre musikalischen Erfolge, sondern unterstützt auch zahlreiche wohltätige Zwecke. Und die Kardashians? Sie sind sowieso überall!