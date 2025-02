Ron Howards Enttäuschung: Der dunkle Turm

Ron Howard, ein renommierter Hollywood-Regisseur, blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück., Trotz seiner vielen Erfolge gibt es auch einige Filme, die ihn nicht ganz erfüllen. Einer davon ist die Stephen-King-Verfilmung 'Der dunkle Turm' aus dem Jahr 2017.

Ron Howard , ein renommierter Hollywood - Regisseur , blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Seit Ende der 1970er-Jahre hat er zahlreiche Kinofilme inszeniert, die sowohl kommerzielle Erfolge als auch kritische Anerkennung erzielten. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Filme wie „Apollo 13“, „A Beautiful Mind“ und „The Da Vinci Code“.Howard hat jedoch auch einige Regisseur -Projekte, auf die er nicht mit der gleichen Begeisterung zurückblickt.

Einer davon ist die Stephen-King-Verfilmung „Der dunkle Turm“ aus dem Jahr 2017. Der Film basierte auf der achtbändigen Stephen-King-Saga und versprach eine spannende und gruselige Geschichte. Trotz des Engagements von Howard als Produzent und der hohen Erwartungen, die an das Projekt geknüpft waren, enttäuschte der Film sowohl die Kritiker als auch die Fans. Howard selbst gab später zu, dass der Film zu kommerziell gedacht und dadurch die Möglichkeiten, die das Projekt eigentlich entfesseln hätte können, untergraben worden seien. „Ich denke, es hätte Horrorfilm sein sollen. Ich glaube, sowohl wir als auch das Studio waren der Meinung, dass es ein PG-13-Abenteuer für Jungs sein könnte. Ich glaube wirklich, dass wir einen Fehler gemacht haben“, sagte Howard in einem Interview. Die Pläne für eine Trilogie und eine TV-Serie rund um „Der dunkle Turm“ wurden nach dem Misserfolg des Films letztendlich begraben. Aktuell arbeitet Mike Flanagan an einer neuen Adaption des Romans für Amazon Prime Video, die Stephen King selbst mit Spannung erwartet





