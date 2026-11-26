Marvin Schwäbe fehlt bei Rückenbeschwerden. Ron-Robert Zieler steht im Kader. Der Weltmeister bereitet sich auf ein mögliches Bundesliga-Comeback für den FC Köln vor.

Bei der 1. Fußball- Bundesliga und insbesondere beim 1. FC Köln steht die Verfügbarkeit von Stammtorhüter Marvin Schwäbe aktuell stark in Frage. Der 32-Jährige zog sich am Montag nach dem 1:1-Unentschieden bei den Bayern München mit Rückenbeschwerden vom Training zurück. Die Hoffnung, dass er am Donnerstag wieder in den Mannschaftskader integriert wird, ist nun zunächst enttäuscht worden, da die gesundheitlichen Probleme fortbestehen.

Wagner fordert Test bei Schwäbe

Trainer René Wagner hat eine klare Haltung zur möglichen Teilnahme von Marvin Schwäbe am kommenden Spieltag beibehalten. Der Coach erklärte, dass abzuwarten sei, wie sich der Zustand am Freitag und Samstag entwickeln wird. Da Schwäbe die letzten Trainingseinheiten verpasst hat, muss er am Freitag einen spezifischen Test absolvieren, um seine Einsatzfähigkeit zu beweisen. Erst nach diesem Verfahren wird die finale Entscheidung für das Tor fallen, wobei man zunächst davon ausgeht, dass er zwischen den Pfosten stehen kann.

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Zieler bereitet sich auf Comeback vor

Falls Marvin Schwäbe ausfällt, würde Ron-Robert Zieler im Tor stehen. Der 37-jährige Weltmeister würde damit nach sechs Jahren sein Comeback in der Bundesliga feiern. Trainer René Wagner betonte, dass Zieler bereits vieles erlebt hat und als Weltmeister fungiert. Der 1. FC Köln vertraut darauf, dass Ron-Robert Zieler die notwendigen Qualitäten mitbringt, um die Torposition zuverlässig zu besetzen.

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Wichtige Spiele stehen an

Der Ausfall von Schwäbe wäre besonders ärgerlich, da er seit Februar 2022 bei einer Corona-Erkrankung kein einziges Spiel verpasst hat. Seine Konstanz gilt als wichtiger Faktor im laufenden Jahr. Die nächste Zeit ist kritisch, da am Samstag das Spiel gegen Elversberg ansteht. Auch der DFB-Pokal mit dem Spiel in Kiel am 1. Dezember und das Auswärtsspiel gegen Augsburg am 5. Dezember müssen berücksichtigt werden.

Vertragslaufzeit bis Sommer

Die Situation um Ron-Robert Zieler ist ungewöhnlich, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Der 37-jährige Torhüter denkt nach dieser Saison über das Ende seiner Profikarriere nach. Er will eine Management-Ausbildung starten und hat sein letztes Pflichtspiel im Oktober 2025 beim 1:4 im DFB-Pokal gegen die Bayern bestritten. Der 1. FC Köln setzt auf seine Erfahrung.