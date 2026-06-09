Ronald Araujo erlebt verrückte Stunden

Der Innenverteidiger laboriert an einer Wadenverletzung und wird von Spezialisten behandelt, die ihn bereits in der Vergangenheit betreut haben.

Ronald Araujo , 27, erlebt verrückte Stunden. Der Innenverteidiger sollte am Sonntag in Montevideo mit der Nationalmannschaft Uruguays trainieren, aber plötzlich fehlte der Star, weil er an einer Wadenverletzung laboriert.

In Katalonien ließ er sich von Spezialisten behandeln, die ihn bereits in der Vergangenheit betreut hatten. In einer Mitteilung des uruguayischen Verbandes hieß es, dass der Spieler von Fachleuten medizinisch betreut wird, die ihn bereits zuvor behandelt haben. Eine Express-Behandlung soll das Problem zumindest vorübergehend lösen. Bereits am Montagabend soll Araujo wieder zurück nach Uruguay reisen.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Marcelo Bielsa macht sich am Dienstagabend auf den Weg ins WM-Quartier in Playa del Carmen an der mexikanischen Karibikküste auf der Halbinsel Yucatán. Für Araujo ist viel Reisestress vorprogrammiert, aber noch soll der WM-Start der wichtigen Stütze für die Defensive der Südamerikaner nicht in Gefahr sein.

Mit Saudi-Arabien und Kap Verde warten auf die uruguayische Nationalmannschaft vermeintlich zwei schwächere Gegner zu Beginn des Turniers, ehe zum Abschluss der Gruppe das Duell mit dem Europameister Spanien auf sie zukommt. Für Araujo ein besonderes Duell, trifft der 27-Jährige dann auf seine Mitspieler vom FC Barcelona rund um Lamine Yamal und Co. Spätestens dann will er sicherlich in Bestform sein und versuchen, sein Team zum Gruppensieg zu tragen





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