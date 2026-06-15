Ronald Koeman nach 2:2 gegen Japan: Niederlande unter Zugzwang

Die niederländische Nationalmannschaft startet mit einem Unentschieden in die WM. Bondscoach Ronald Koeman analysiert die Partie gegen Japan und appelliert an die Demut seines Teams. Trotz enttäuschender Schlussphase sieht er Positives für die kommenden Spiele.

Die niederländische Nationalmannschaft kam im ersten Spiel der Weltmeisterschaft 2022 in Gruppe F gegen Japan nicht über ein 2:2- Unentschieden hinaus. Trainer Ronald Koeman analysierte das Spiel und mahnte sein Team zur Demut.

Zwar war er über den spät verspielten Sieg nicht glücklich, betonte aber, dass es sich nicht um einen Fehlstart handle. Die Niederlande gingen durch Tore von Virgil van Dijk und Crysencio Summerville zweimal in Führung, doch Japan glich durch Keito Nakamura und Daichi Kamada aus. Koeman lobte die japanische Mannschaft und erkannte, dass auch Japan viele Chancen hatte. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses sah er positive Aspekte und betonte die Klasse des Spiels.

Mit Blick auf die kommenden Spiele gegen Schweden und Tunesien steht dasTeam unter Druck, muss aber die Leistung der ersten Halbzeit wiederholen





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