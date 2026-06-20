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Ronaldinho kehrt zurück: Der Fußball-Legende wird 46 Jahre alt und startet in Italien

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Ronaldinho kehrt zurück: Der Fußball-Legende wird 46 Jahre alt und startet in Italien
RonaldinhoFußballRavenna
📆20/06/2026 09:31:00
📰BILD_Sport
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Der brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho kehrt im Alter von 46 Jahren auf den Fußballplatz zurück. Er wird für den italienischen Drittligisten Ravenna in der Serie C auflaufen. Die offizielle Ankündigung soll am 23. Juni in Miami erfolgen. Ronaldinho ist begeistert von seinem neuen Klub und sagt: \

Ronaldinho kehrt auf den Fußball platz zurück: Der brasilianische Fußball -Legende wird im Alter von 46 Jahren für den italienischen Drittligisten Ravenna in der Serie C auflaufen.

Die Nachricht wird während der laufenden Fußball-WM 2026 publik. Ronaldinho ist als brasilianischer WM-Botschafter vor Ort und hat das 3:0 gegen Haiti im Stadion gesehen. Der 46-Jährige soll bereits in der Saisonvorbereitung Teil der Mannschaft sein und dem Trainerteam von Beginn an zur Verfügung stehen.

Allerdings soll er aufgrund seines hohen Fußballer-Alters nur in einem einzigen Spiel zum Einsatz kommen. Die offizielle Ankündigung soll am 23. Juni in Miami erfolgen. Ronaldinho ist begeistert von seinem neuen Klub und sagt:

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Ronaldinho Fußball Ravenna Serie C WM 2026

 

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