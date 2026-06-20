Ronaldinho kehrt zurück: Der Fußball-Legende wird 46 Jahre alt und startet in Italien

Der brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho kehrt im Alter von 46 Jahren auf den Fußballplatz zurück. Er wird für den italienischen Drittligisten Ravenna in der Serie C auflaufen. Die offizielle Ankündigung soll am 23. Juni in Miami erfolgen. Ronaldinho ist begeistert von seinem neuen Klub und sagt: \

Ronaldinho kehrt auf den Fußball platz zurück: Der brasilianische Fußball -Legende wird im Alter von 46 Jahren für den italienischen Drittligisten Ravenna in der Serie C auflaufen.

Die Nachricht wird während der laufenden Fußball-WM 2026 publik. Ronaldinho ist als brasilianischer WM-Botschafter vor Ort und hat das 3:0 gegen Haiti im Stadion gesehen. Der 46-Jährige soll bereits in der Saisonvorbereitung Teil der Mannschaft sein und dem Trainerteam von Beginn an zur Verfügung stehen.

Allerdings soll er aufgrund seines hohen Fußballer-Alters nur in einem einzigen Spiel zum Einsatz kommen. Die offizielle Ankündigung soll am 23. Juni in Miami erfolgen. Ronaldinho ist begeistert von seinem neuen Klub und sagt:





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronaldinho Fußball Ravenna Serie C WM 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasiliens Fußball-Legende Carlos Alberto Parreira im Krankenhaus und künstlich beatmetDer 83-jährige ehemalige Weltmeister-Coach Carlos Alberto Parreira liegt mit einer Lungeninfektion auf der Intensivstation in Rio de Janeiro und wird künstlich beatmet. Der Rekordtrainer mit sechs WM-Teilnahmen hatte zuvor eine mehrmonatige Chemotherapie absolviert.

Read more »

Alle zwölf Gruppen der Fußball-WM 2026 in der ÜbersichtBei der Fußball-WM 2026 gibt es eine Premiere: Erstmals sind 48 Nationen dabei, aufgeteilt in zwölf Gruppen. Der Überblick.

Read more »

WM-Ball ins Stadion getragen: Sie ist selbst ein Fußball-Star, ihr Vater ist eine LegendeTrinity Rodman, Tochter von Basketball-Ikone Dennis Rodman, ist ein aufstrebender Star im Frauenfußball. Doch ihr Vater hat eine skurrile Vergangenheit mit Madonna – und die soll ein unglaubliches Angebot gemacht haben!

Read more »

Brasilien bei der Fußball-WM: Der Präsident macht Witze, die Seleção ihren Job data-manual=titleWährend Neymar „im Homeoffice“ auf Genesung wartet, schießt Cunha die Seleção zum 3:0 gegen Haiti. data-manual=googleTeaserText

Read more »