Ronaldinho macht sensationelles Comeback beim Ravenna FC

Weltmeister Ronaldinho kehrte nach elfjähriger Pause zum Fußball zurück und stand beim Ravenna FC in der Startelf. Sein Comeback im Derby gegen Forli begeistert Fans und Trainer.

Der ehemalige brasilianische Weltmeister Ronaldinho hat nach elfjähriger Pause ein sensationelles Comeback auf dem professionellen Fußballplatz gegeben. Am vergangenen Sonntag stand der 46-jährige Star beim italienischen Drittligisten Ravenna FC beim Derbymatch gegen den Lokalrivalen Forlì in der Startelf. Es handelte sich um sein erstes offizielles Pflichtspiel seit September 2015, als er noch für Fluminense auflief. Das ausverkaufte Stadion war ein perfekter Rahmen für die Rückkehr eines der berühmtesten Fußballspieler aller Zeiten.

Ronaldinho begeistert Fans in Ravenna

Trainer Andrea Mandorlini vertraute dem Brasilianer das volle Vertrauen und hielt ihn insgesamt 45 Minuten auf dem Platz. Kurz vor der 36. Minute, als der Ex-Mainzer Giulio Donati das 1:0 für Ravenna erzielte, war Ronaldinho entscheidend am Spielgeschehen beteiligt. Nach dem Treffer sprang er jubelnd in die Spielertraube seiner Teamkollegen und teilte die Freude mit dem Publikum. In der zweiten Halbzeit zog ihn Coach Mandorlini wieder von der Partie, doch die eine Halbzeit reichte aus, um die Anwesenden zu begeistern.

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Ignazio Cipriani und die Motivation zur Rückkehr

Die Verpflichtung des Stars wurde im vergangenen Sommer während der Weltmeisterschaft bekannt. Der Unternehmer Ignazio Cipriani, der den Verein Ravenna FC leitet, hat seit Jahren eine enge Freundschaft mit Ronaldinho gepflegt. Cipriani betonte, dass die Verpflichtung etwas Außergewöhnliches für den Klub sei. Er erklärte, dass Ronaldinho sein Idol war und sein Einfluss weit über die reinen sportlichen Leistungen hinausreichte. Die Motivation des Spielers war klar formuliert: Er wollte wieder mit dem Ball tanzen und ein neues Kapitel mit der Familie Cipriani schreiben.

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Vergangene Erfolge und aktuelle Ambitionen

Ronaldinho hat in seiner Karriere eine beeindruckende Liste von Erfolgen vorzuweisen. 2001 wechselte er von Grêmio zu Paris Saint-Germain und eroberte die Herzen der europäischen Fans. 2003 folte der Wechsel zum FC Barcelona für 32,25 Millionen Euro, wo er die Königsklasse gewann und zweimal als Weltfußballer ausgezeichnet wurde. Später ging er zum AC Mailand, für den er 2008 einen Rekordtransfer von 24,15 Millionen Euro wert war. 2011 wechselte er für drei Millionen Euro zu Flamengo. Nach dieser Zeit zog er sich vom Profifußball zurück.

Personelle Situation und Perspektiven in Ravenna

In der vergangenen Saison verpasste Ravenna den Aufstieg nur knapp, doch nun startet der Verein mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit. Trainer Andrea Mandorlini hat einen Kader zusammengestellt, der mit historischen Größen wie Ronaldhoff rechnen kann. Das Interesse der Fans ist enorm, was sich bereits an der Ausverkauftheit des Stadions im Derby gegen Forlì zeigte. Die sportliche Leistung Ronaldinhos war ein klarer Indikator dafür, dass der Verein ernsthaft an der Spitze der Serie C mithalten will. Die Kombination aus lokalem Stolz und internationaler Strahlkraft des Stars könnte den Verein in der kommenden Saison in den Fokus der nationalen Liga rücken.