Ronaldo erlebt Demütigung bei WM-Auftritt: Fans feiern Messi

Cristiano Ronaldo erleidet bei der WM 2022 eine bittere Niederlage sowohl auf als auch neben dem Platz. Während Lionel Messi mit drei Toren glänzt, wird Ronaldo von kongolesischen Fans mit Messi-Rufen verspottet und bleibt auf dem Spielfeld wirkungslos.

Cristiano Ronaldo (41) erlebte bei der Weltmeisterschaft einen der schlimmsten Abende seiner Karriere . Einen Tag nach Lionel Messi s herausragender Leistung mit drei Toren beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien stand Ronaldo im Fokus - allerdings aus völlig anderen Gründen.

Nach dem Spiel seiner portugiesischen Mannschaft gegen die DR Kongo in Houston marschierte er vom Rasen, klatschte kurz mit Gegenspielern und Offiziellen ab, bevor er von den zahlreichen anwesenden Fans der Kongolesen mit lautstarkem Spott begrüßt wurde. Immer wieder riefen sie Messis Namen, was als klare Demütigung für den Superstar gewertet werden kann. Erst als er im Kabinengang verschwand, ließ der Spott nach.

Ronaldo, der zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt und nun ältester Feldspieler in der Startelf eines WM-Spiels ist, blass im Vergleich zu Messi. Vor 68.777 Zuschauern im Stadion und Millionen vor den Bildschirmen enttäuschte er mit nur 25 Ballkontritten - weniger als sein eigener Torhüter Diogo Costa (37). In der 61. Minute übersah er seinen Teamkollegen Bruno Fernandes und schoss den Ball am Tor vorbei, was zu einer sichtbaren wütenden Reaktion Fernandes führte.

Auch in der 73. Minute vergab Ronaldo eine weitere Halbschance und schüttelte verzweifelt den Kopf. Das ewige Duell zwischen Messi und Ronaldo wurde an diesem Tag neu belebt, wobei Messi durch seine drei Tore eine denkwürdige Nacht hatte, während Ronaldo einen der tiefsten Punkte seiner internationalen Karriere erreichte.

Ronaldo übertrifft mit seinem Einsatz den zuvor von Atiba Hutchinson gehaltenen Rekord für den ältesten Startelfspieler bei einer WM, bleibt aber hinter der absoluten Rekordmarke von Roger Milla, der 1994 mit 42 Jahren als Einwechselspieler auftrat. Gegen die DR Kongo wirkte Ronaldo - im Kontrast zu seinen sonst so dominanten Auftritten - gealtert und ineffektiv, was die Debatte über den 'Besten aller Zeiten' weiter befeuern dürfte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronaldo Messi Weltmeisterschaft WM 2022 Portugal DR Kongo Fußball Demütigung Fans Spott Rekord Karriere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die alten Herren auf der WM: Messi, Ronaldo, Modric und NeuerIm internationalen Spitzenfußball ist 40 das neue 30! Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Manuel Neuer sind alle 40 Jahre alt und spielen weiterhin auf Weltklasse-Niveau. Sie sind Beispiele für die eisernen Disziplin und die Erfahrung, die manchmal den Zweikampf ersetzt.

Read more »

(CLUB) Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und die ewige Rivalität: Das Zwei-Parteien-System muss weg!Nichts diskutiert die Fußballwelt so intensiv wie die Frage, wer besser ist: Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Nun bestreiten die beiden Popstars ihre letzte Weltmeisterschaft. Und hinterlassen einen veränderten Sport.

Read more »

Portugal vs. DR Kongo im Liveticker: Schnappschuss von Ronaldo nach Messi-Hattrick aufgetauchtSein ewiger Widersacher hat mit drei Toren vorgelegt, nun möchte Ronaldo trotz erkennbarerer Alterserscheinungen nachziehen. Bloß: Erlaubt die FIFA Gehwägelchen auf dem Feld? Hat das Gebiss fest verschraubt und sitzt mit Windeln vor der Glotze, um die Show nicht zu verpassen: der Ticker.

Read more »

Ronaldo adelt Messi: Der Beste der GeschichteFür 'O Fenomeno' aus Brasilien besteht daran nach Messis Torrekord kein Zweifel mehr.

Read more »