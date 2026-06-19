Ronaldo-Kontroverse nach WM-Auftakt: Neves Aussage sorgt für Wirbel

Cristiano Ronaldo blieb torlos, João Neves Aussage über den Superstar löst Empörung aus. Portugal muss nach 1:1 gegen DR Kongo gegen Usbekistan gewinnen.

Cristiano Ronaldo blieb beim WM-Auftakt gegen die DR Kongo ohne Treffer. Der 41-Jährige wartet damit seit zehn Spielen bei großen Turnieren auf ein Tor. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die DR Kongo steht Portugal bereits unter Druck.

Nun sorgt auch eine Aussage von João Neves für Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain sprach nach dem Auftaktspiel über die Rolle von Cristiano Ronaldo innerhalb der portugiesischen Nationalmannschaft. Dabei betonte Neves vor allem den Teamgedanken. Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat, sagte der Torschütze zum 1:0 gegen die DR Kongo.

Für Aufsehen sorgte anschließend vor allem ein anderer Satz. Ich fühle von ihm und von unserer Seite, dass er einer von uns ist. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen.

Die Aussage wurde von vielen Fans als Geringschätzung von Ronaldo verstanden. In den sozialen Netzwerken folgte darauf eine regelrechte Welle der Empörung. Unter den jüngsten Instagram-Beiträgen von João Neves sammelten sich innerhalb kurzer Zeit Zehntausende Kommentare. Zahlreiche Nutzer griffen den Mittelfeldspieler scharf an, warfen ihm Respektlosigkeit gegenüber Ronaldo vor und beleidigten ihn teilweise.

Ein User kommentierte: Passt den Ball einfach zu Ronaldo. So einfach ist es. Ein anderer sagt: Bruder, egal was du machst. Er wird immer besser sein als du.

Auch Bruno Fernandes bekam die Wut vieler Ronaldo-Anhänger zu spüren. Unter den neuesten Beiträgen des Mittelfeldspielers häuften sich Kommentare, in denen Fans mehr Respekt für den portugiesischen Superstar einforderten und Fernandes ebenfalls attackierten. Dabei hatte Neves eigentlich das Gegenteil betonen wollen. Der PSG-Profi erklärte ausdrücklich, dass Ronaldo weiterhin ein wichtiger Teil der Mannschaft sei.

Er ist hier, um seinen Teil beizutragen. Er hat gut gespielt. Ich glaube, das ganze Team hat gut gespielt. Sportlich verlief der WM-Auftakt für Portugal enttäuschend.

Zwar brachte Neves den Favoriten bereits in der sechsten Minute in Führung, doch die DR Kongo kämpfte sich zurück und erzielte kurz vor der Pause den Ausgleich. Besonders Cristiano Ronaldo blieb weitgehend wirkungslos. Der 41-Jährige stellte zwar einen neuen Altersrekord bei Weltmeisterschaften auf, konnte die portugiesische Offensive aber nur selten entscheidend beleben. Im zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan steht Portugal nun bereits unter Zugzwang.

Nach dem überraschenden Remis zum Auftakt sind drei Punkte nahezu Pflicht, um die eigenen Ansprüche als Mitfavorit auf den WM-Titel zu untermauern. Die Diskussion um Ronaldo und seine Rolle im Team wird dadurch nicht kleiner. Viele Experten fragen sich, ob der Superstar mit 41 Jahren noch die nötige Fitness und Durchschlagskraft für die höchste Bühne des Fußballs hat. Dabei ist seine Erfahrung und Präsenz auf dem Feld unbestritten.

Trainer Roberto Martínez steht vor der schwierigen Aufgabe, das Team zu einen und gleichzeitig die Erwartungen an Ronaldo zu managen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Portugal aus der Kritik lernen kann und mit einem Sieg gegen Usbekistan wieder in die Spur findet. Für João Neves bleibt die Hoffnung, dass seine Worte nicht missverstanden werden und er sich weiterhin auf seine Leistung konzentrieren kann. Die Fans werden genau hinschauen, wie das Team auf den Druck reagiert





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