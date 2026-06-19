Ronaldo: Messi ist der beste Fußballer der Geschichte

Brasilien Weltmeister Ronaldo hat den Argentinier Lionel Messi als besten Fußballer der Geschichte bezeichnet. Messi hat alle drei Treffer im 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien erzielt und dabei WM-Geschichte geschrieben.
Die Debatte über den besten Fußball er der Geschichte beschäftigt Fans seit Jahrzehnten. Jetzt hat sich eine der größten Legenden des Sport s, Brasilien Weltmeister Ronaldo , eindeutig positioniert.
Er hat den Argentinier Lionel Messi als besten Fußballer der Geschichte bezeichnet. Messi hat alle drei Treffer im 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien erzielt und dabei WM-Geschichte geschrieben. Ronaldo sagte: 'Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert. Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant.
Lionel Messi Ronaldo Fußball Weltmeisterschaft Argentinien
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Messi schreibt WM-Geschichte - Schlange sorgt für Aufregung im DFB-TeamLionel Messi glänzt mit einem Hattrick und zieht mit Miroslav Klose in der WM-Torjägerliste gleich. Während Norwegens Fans in Boston für Aufsehen sorgen, versetzt eine Reptil das DFB-Quartier in Schrecken.
Read more »
Portugal blamiert sich gegen Kongo: 1:1 - Ronaldo enttäuscht, Wissa schreibt GeschichtePortugal kommt gegen Außenseiter Kongo nicht über ein 1:1 hinaus. Cristiano Ronaldo bleibt blass, während Yoane Wissa mit dem ersten WM-Tor für den Kongo für die Sensation sorgt.
Read more »
Ronaldo adelt Messi: Der Beste der GeschichteFür 'O Fenomeno' aus Brasilien besteht daran nach Messis Torrekord kein Zweifel mehr.
Read more »
WM-Liveblog: Ronaldo adelt Messi: Der Beste der GeschichteFür Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ist Lionel Messi nach dem WM-Torrekord zum besten Spieler der Geschichte aufgesteigen. Neymar ist bei Brasilien und zurück und wird auf besondere Weise begrüßt - die News dieser WM.
Read more »