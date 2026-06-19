Ronaldo: Messi ist der beste Fußballer der Geschichte

Brasilien Weltmeister Ronaldo hat den Argentinier Lionel Messi als besten Fußballer der Geschichte bezeichnet. Messi hat alle drei Treffer im 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien erzielt und dabei WM-Geschichte geschrieben.

Die Debatte über den besten Fußball er der Geschichte beschäftigt Fans seit Jahrzehnten. Jetzt hat sich eine der größten Legenden des Sport s, Brasilien Weltmeister Ronaldo , eindeutig positioniert.

Er hat den Argentinier Lionel Messi als besten Fußballer der Geschichte bezeichnet. Messi hat alle drei Treffer im 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien erzielt und dabei WM-Geschichte geschrieben. Ronaldo sagte: 'Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert. Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant.





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