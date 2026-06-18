Ronaldo preist Messi nach WM‑Rekord als größten Spieler aller Zeiten

Ronaldo erklärt nach Messis Dreierpack gegen Algerien, dass der argentinische Superstar nun als bester Spieler der Geschichte gilt. Der brasilianische Legende würdigt die historischen Leistungen und verweist auf neue Rekorde bei sechs WM‑Teilnahmen sowie 16 WM‑Toren.

Die brasilianische Fußball ikone Ronaldo hat nach dem sensationellen 3:0-Gegentor der Argentinier gegen Algerien deutliche Worte gefunden. Während Lionel Messi in der ersten Halbzeit ein spektakuläres Dreierpack erzielte und damit den WM‑Torrekord erklomm, erklärte der 38‑jährige "O Fenomeno", dass Messis aktuelle Leistung ihn zum besten Spieler aller Zeiten mache.

Ronaldo betonte, dass die Welt diese neue Bewertung akzeptieren solle und verwies darauf, dass jedes Mal, wenn Messi das Spielfeld betritt, Geschichte und Eleganz zusammenkommen. Seine Äußerungen kamen in der Nacht zum Mittwoch, unmittelbar nach Messis historischer Aufführung, die nicht nur den Ausgang des Spiels bestimmte, sondern auch mehrere Rekorde gleichzeitig in den Fokus rückte. Messis Dreierpack markierte den 14. , 15. und 16.

WM‑Tor des argentinischen Ausnahmespielers. Damit zog er gemeinsam mit Miroslav Klose in die Geschichte ein, denn beide haben jetzt exakt 16 WM‑Tore erzielt.

Darüber hinaus stellte Messi einen weiteren Meilenstein auf: Er ist der erste Fußballer, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz kam - ein Rekord, der exakt 20 Jahre nach seinem eigenen WM‑Debüt aufgestellt wurde. Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur die Langlebigkeit und Konstanz des argentinischen Stürmers, sondern wirft auch ein neues Licht auf die Debatte über die größten Spieler der Fußballgeschichte. Ronaldo, selbst einst Rekordtorschütze der Weltmeisterschaft von 2002, blickt nun auf 15 WM‑Tore zurück.

"Das ist eine unvergessliche und historische Nacht, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird", sagte er, während er die Messi‑Show würdigte. Er betonte, dass Messis Leistungen eine Ära einläuten, die den Vergleich mit Legenden wie Pele und Maradona neu definieren könnte. Während Ronaldo die neue Generation anerkennt, bleibt die Diskussion darüber, wer letztlich der größte Fußballer aller Zeiten ist, offen.

Die aktuelle Debatte wird jedoch durch Messis Rekorde und seine anhaltende Brillanz auf dem Platz weiter angeheizt, während Ronaldo selbst als Zeuge und Kommentator einer historischen Wendung im Weltfußball fungiert





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