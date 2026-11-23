In Shanghai wurde eine sieben Meter hohe Statue von Cristiano Ronaldo enthüllt. Sie steht vor dem neuen CR7 Museum und würdigt den Abschied des Stars aus der Nationalmannschaft.

Im chinesischen Shanghai hat die Fußballwelt ein neues Wahrzeichen erhalten, das die globale Ikone Cristiano Ronaldo würdigt. Auf einem Gelände, das sich der Karriere des Sportlers widmet, wurde eine monumentale Skulptur eingeweiht. Die sieben Meter hohe Statue aus Shanghai fängt den Moment des berühmten Siuuu-Jubels ein, den der vierzigjährige Star oft mit dem portugiesischen Nationaltrikot zeigt.

Höhe der Statue und Museumsausstellung

Die exakte Höhe von sieben Metern steht symbolisch für die legendäre Rückennummer, die Ronaldo in der Vergangenheit trug. Das Denkmal positioniert sich direkt vor dem neu eröffneten CR7 Museum, welches Besuchern auf einer Fläche von fast dreitausend Quadratmetern einen tieferen Einblick in das Leben des Superstars ermöglicht. Die Ausstellung ist zunächst für ein Jahr konzipiert, bis sie im Dezember 2026 durch das Denkmal ergänzt wird.

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Innerhalb des Museums können Interessierte mehr als fünfzig historische Gegenstände besichtigen. Zu den Highlights zählen unter anderem der Ballon d'Or aus dem Jahr 2008 sowie der EM-Pokal, den Portugal gewann. Der Raum bietet zudem einen Nachbau seines Kinderzimmers auf Madeira sowie eine Reproduktion seines früheren Schlafquartiers bei Sporting Lissabon und des Spielertunnels seines aktuellen Klubs Al-Nassr.

Anlass der Enthüllung und Familienpräsenz

Die Einweihung fand am vergangenen Samstag statt und zog zahlreiche Fans an, die den Star ehren wollten. Cristiano Ronaldo selbst fehlte bei der Zeremonie, doch sein älterer Bruder Hugo Aveiro sowie sein enger Freund Miguel Paixao repräsentierten die Familie. Das Datum der Enthüllung fällt zeitlich eng mit einem wichtigen Kapitelwechsel im Leben des Athleten zusammen, der seine Ära in der Nationalmannschaft beendet hat.

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Am fünften November gab Ronaldo offiziell bekannt, dass er nach 23 Jahren aktiver Zeit für sein Heimatland zurücktritt. In dieser Zeit absolvierte er zweihundertvierunddreißig Länderspiele und erzielte hundertsechsundvierzig Tore. Mit der Nationalmannschaft feierte er 2016 den Sieg bei der Europameisterschaft und gewann zweimal die Nations League. Sein Trikot mit der Nummer 7 bleibt in der Geschichte verankert, auch wenn er es nun abgibt.

Internationale Denkmäler und historische Vergleiche

Die monumentale Figur in Shanghai ist nicht die erste ihrer Art. Auf seiner Heimatinsel Madeira steht bereits eine drei Komma vierzig Meter hohe Bronzestatue. Ein besonders denkmalwürdiges Projekt war jedoch die Büste am Flughafen von Funchal, die 2017 weltweit für Spott sorgte, da sie den Star nur bedingt ähnlich sah. Zwei Jahre später wurde sie durch eine neuere Version ersetzt.

Die neue Skulptur in Shanghai beansprucht laut Museum für sich, die größte Ganzkörperstatue Ronaldos weltweit zu sein. Während sein Klub-Karriere bei Al-Nassr in Saudi-Arabien weitergeht, markiert diese Installation einen festen geografischen und kulturellen Meilenstein. Sie dient als ständiges Symbol für die internationalen Auswirkungen und den Ruhm, den der portugiesische Fußballstar über seine gesamte Karriere hinweg aufgebaut hat.