Ronaldo und Portugal mit Fehlstart: Unentschieden gegen DR Kongo bei WM-Auftakt

Die portugiesische Nationalmannschaft startet mit einem 1:1-Unentschieden gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM. Kapitän Cristiano Ronaldo bleibt bei seinem Rekorddebüt weitgehend wirkungslos, während die Kongolesen ihren ersten WM-Point feiern.

Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft haben einen enttäuschenden Start in ihre WM-Mission erlebt. Im Eröffnungsspiel der Gruppe K in Houston kamen die Europameister von 2016 nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die Demokratische Republik Kongo hinaus.

Die Partie begann vielversprechend für Portugal, als Joao Neves bereits in der sechsten Minute nach einer Flanke per Kopf die Führung erzielte. Er feierte das Tor symbolisch mit beiden Zeigefingern gen Himmel, eine Geste, die dem kurz zuvor verstorbenen Mitspieler Diogo Jota gewidmet war. Dessen Eltern verfolgten das Spiel auf der Tribüne.

Auch das Stadion war weitgehend in den portugiesischen Farben Rot getaucht, während nur eine Handvoll Fans der DR Kongo anwesend sein konnte, da diese wegen des Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat eine 21-tägige Isolation in Belgien verbringen mussten, bevor sie zur WM reisen durften. Trotz dieser schwierigen Umstände und der erst zweiten WM-Teilnahme (nach 1974 als Zaire) zeigten die "Léopards" eine beherzte Leistung. Kurz vor der Halbzeitpause gelang ihnen der verdiente Ausgleich durch Yoane Wissa, der ebenfalls per Kopf traf.

Die kongolesischen Spieler jubelten ausgelassen vor ihrer Trainerbank. In der zweiten Spielhälfte blieb Portugal offensiv weitgehend harmlos und konnte den erfahrenen Kapitän Ronaldo kaum in Szene setzen. Der 41-jährige Rekordspieler, der seine sechste WM bestritt, hatte seine ersten Torschüsse erst in der 68. und 73. Minute, die beide nicht von Erfolg gekrönt waren.

Portugals Trainer Roberto Martínez reagierte zur Pause und brachte Francisco Conceicao für den schwachen Bernardo Silva. Später verpasste Portugal eine Führung, als Joao Cancelo im Abseits stand, und auf der anderen Seite scheiterte Cedric Bakambu am Pfosten. Das Unentschieden bedeutet, dass beide Teams in der Gruppe K noch Nachholbedarf haben. Für die Kongolesen war es der erste WM-Punkt und das erste WM-Tor überhaupt.

Die Kritik an Ronaldo und der portugiesischen Mannschaft dürfte nach diesem enttäuschenden Auftritt weiter zunehmen. Martínez, der nach der WM zurücktreten wird, steht bereits unter Druck





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Portugal WM 2026 Demokratische Republik Kongo Joao Neves Yoane Wissa Roberto Martinez Gruppe K WM Fehlstart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2022: Demokratische Republik Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück - Portugal mit Ronaldo der erste GegnerDie Demokratische Republik Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück auf die WM-Bühne und will gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo einen klaren Auftaktsieg feiern. Das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV.

Read more »

Portugal trifft auf DR Kongo: Historisches WM-Auftaktspiel in Houston mit RonaldoDas erste Aufeinandertreffen zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo bei einer Weltmeisterschaft steht bevor. Während Portugal um Cristiano Ronaldo zu den Favoriten zählt, reist die kongolesische Mannschaft nach einer Ebola-Krise und Quarantänezeit an. Das Spiel wird im NRG Stadium in Houston ausgetragen und live im ZDF übertragen.

Read more »

WM 2026: Portugal startet gegen DR Kongo - Ronaldo auf der Jagd nach TitelnCristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft beginnen ihre Weltmeisterschaft 2026 mit einem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo. Das Team von Trainer Roberto Martínez gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Die DR Kongo reist unter schwierigen Bedingungen an, da sie zuvor eine Ebola-Krise durchgemacht hat und strikte Quarantäneauflagen vor der Einreise in die USA galt. Das Spiel wird live im Free-TV im ZDF gezeigt.

Read more »

Portugal spielt bei WM-Auftakt gegen DR Kongo nur 1:1 - Ronaldo bricht RekordPortugal startet mit einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in die Fußball-WM. Cristiano Ronaldo bricht mit 41 Jahren einen Rekord als ältester Spieler in einer WM-Startelf. Joao Neves bringt Portugal früh in Führung, Yoane Wissa gleicht für Kongo aus. Die Mannschaft feiert ersten WM-Punkt und -Treffer. Portugal trifft in Gruppe K noch auf Kolumbien und Usbekistan.

Read more »