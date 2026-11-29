Roncalli Weihnachtscircus 2026 / 2027 in Berlin: Artistik, Humor und Weihnachtszauber im Berliner Tempodrom. Jetzt Tickets und Termine entdecken.

„Manege frei! “ für die ganze Familie! Der 22. Roncalli Weihnachtscircus gastiert auch 2026/2027 wieder im Berliner Tempodrom.

Termine & Tickets hier.und alle wichtigen Informationen zum Programm finden Sie hier. Vomist längst mehr als eine Veranstaltung – er ist eine Berliner Tradition. Jedes Jahr in der Adventszeit wird das Tempodrom zum festlich geschmückten Zuhause von Träumen, Lichtern und winterlicher Poesie. Roncalli Weihnachtscircus 2026/2027: Eine Hommage an Gründer Bernhard Paul Zum Jubiläum widmet das Circus-Theater Roncalli seinem Gründer und Direktor Bernhard Paul eine ganz besondere Weihnachtsinszenierung.

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Das Publikum erlebt die persönliche Geschichte eines Jungen, der vom Zirkus träumt, und eines jungen Mannes, der mit Roncalli aufbricht, um die Welt zu erobern. Von Amsterdam bis New York feierte er mit seinem Circus-Theater große Erfolge. Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus Artistik, Humor und außergewöhnlichen Darbietungen. Durch das Programm führt das Komikerduo Claudio Carneiro und Gabriella Argento.