Ronda Rousey beendet Karriere versöhnlich, Gina Carano zeigt sich disappointed

In MMA-Veranstaltung von Jake Pauls Most Valuable Promotions, Ronda Rousey besiegte Gina Carano mit einem Armbar-Hebel in der Nacht zu Sonntag, symbolisch für ein versöhnlicheres Abschluss ihrer Karriere. GinaCarano zeigt sich disappointed über die Kürze des Duells.

17 Sekunden – länger dauerte Ronda Rousey s MMA -Comeback nicht. Die frühere UFC-Championesse besiegte Gina Carano in der Nacht zu Sonntag im Intuit Dome in Los Angeles blitzschnell durch ihren berühmten Armbar-Hebel....

... Mit einem erfolgreichen Auftritt nutzte Rousey ihre Chance, ihre Laufbahn zu beenden. Gleichzeitig zeigte sie klar: Dies war ihr letzter Kampf. Für Gina Carano verlief der Abend emotional.

Die 44-Jährige zeigte sich disappointed über die Kürze des Duells.... ... Ob Carano noch einmal in den Ring steigen wird, ließ sie offen. 17 Jahre Pause sind eine Menge, 44 Jahre alt zu sein, ist auch eine Menge. Der Kampf im Federgewicht war das Main Event der ersten MMA-Veranstaltung von Jake Pauls Most Valuable Promotions





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