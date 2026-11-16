Ronen Steinke zu Meinungsfreiheit im Kreativquartier Potsdam

Der Autor Ronen Steinke diskutiert am 24. November in Potsdam über Grenzen der Meinungsfreiheit. Die Bürgerstiftung fordert im Projekt Besser begegnen mehr Dialogkultur.

Am 24. November organisiert die Potsdamer Bürgerstiftung eine öffentliche Diskussionsrunde im Kreativquartier. Im Fokus steht der preisgekrönte Journalist, Jurist und Buchautor Ronen Steinke. Das Projekt Besser begegnen lädt zur Debatte über die gesellschaftlichen und rechtlichen Grenzen des Sagbaren ein. Steinke, bekannt für sein Werk Meinungsfreiheit, soll über die Herausforderungen einer offenen Demokratie sprechen.

Gesprächsort und zentrale Fragen der Debatte

Die Veranstaltung findet in der Quartiershalle des Langen Stalls statt. Dort wird ein Fokus auf drei spezifische Fragen gelegt, die den Kern der Diskussion bilden. Die erste Frage lautet, was man in der aktuellen politischen Landschaft noch sagen darf. Die zweite Frage untersucht, wie man bestimmte Positionen formulieren sollte. Die dritte Frage zielt darauf ab, in welchen Situationen man verpflichtet ist, bestimmte Dinge zu äußern. Diese Struktur soll eine fundierte Auseinandersetzung ermöglichen.

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Themenkomplexe und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Neben der grundlegenden Meinungsfreiheit werden spezifische Konfliktpunkte adressiert. Es wird explizit über den Umgang mit Antisemitismus im öffentlichen Raum gesprochen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Abgrenzung zwischen legitimer Kritik und strafbaren Äußerungen. Die Bürgerstiftung betont, dass das Projekt Besser begegnen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern will. Dies gilt insbesondere an Orten, an denen verschiedene Positionen hart aufeinanderprallen.

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Rolle von Ronen Steinke und Streitkultur

Ronen Steinke bringt seine Expertise als anerkannter Autor und Jurist in die Diskussion ein. Seine Arbeit dient als Diskussionsgrundlage für eine gute Streitkultur in einer offenen Gesellschaft. Die Veranstaltung dient dem Ziel, den respektvollen Umgang miteinander zu stärken. Durch den direkten Austausch sollen Missverständnisse abgebaut und das gegenseitige Verständnis vertieft werden. Steinke soll mit den Teilnehmern über Wege diskutieren, wie man konstruktiv mit unterschiedlichen Weltanschauungen umgeht.

Weitere Formate und zukünftige Projekte

Die Initiative der Potsdamer Bürgerstiftung geht über das Einzelereignis am 24. November hinaus. Das Projekt sieht auch die Durchführung von Schul-Workshops vor. Diese Formate sollen den Dialog auch im Bildungsbereich institutionalisieren. Ziel ist es, eine nachhaltige Kommunikationskultur zu etablieren. Die Bürgerstiftung lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv an diesen Formaten zu beteiligen. Damit soll die Debatte über Diskriminierung und Grenzen der Freiheit in der Gesellschaft verankert werden.