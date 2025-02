Ronnie O'Sullivan verzichtet spontan auf Snooker-Comeback

Siebenmalige Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan hat seine Teilnahme an den Welsh Open spontan abgesagt und verlängert damit seine Auszeit. Der 49-Jährige entschuldigte sich bei seinen Fans, die aufgrund seiner Abmeldung Tickets gekauft hatten. O'Sullivan hatte seinen letzten Auftritt bei der Championship League am 9. Januar abgebrochen, nachdem seine Queue gebrochen war, und seitdem alle Turniere abgesagt.

Ronnie O'Sullivan, der siebenmalige Weltmeister im Snooker, hätte eigentlich am Dienstag sein Comeback bei den Welsh Open feiern sollen. Stattdessen zog der 49-Jährige seine Teilnahme spontan zurück und verlängerte damit seine Auszeit. O'Sullivan teilte seinen Entschluss über Instagram und X mit und entschuldigte sich bei allen Fans, die aufgrund seiner Abmeldung ein Ticket gekauft hatten. Der Snooker-Star hatte seinen Auftritt bei der Championship League am 9.

Januar vor dem letzten Spiel abgebrochen, nachdem seine Queue gebrochen war, und seitdem alle Turniere abgesagt. Die Entscheidung, nicht beim Masters im Januar anzutreten, bezeichnete O'Sullivan im Eurosport-Interview als „Albtraum“. Bereits Ende des vergangenen Jahres fehlte der Engländer aus medizinischen Gründen bei den British Open, den Wuhan Open, den Northern Ireland Open und den Scottish Open. „Ich weiß, dass viele Leute, die Tickets für einige der letzten Snooker-Turniere gekauft haben, enttäuscht waren, als ich zurückgezogen habe. Deshalb möchte ich mich bei denen entschuldigen, die enttäuscht waren“, schrieb der Rekordweltmeister der Crucible-Ära am Donnerstag in den sozialen Medien. „Ich habe versucht, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, was manchmal bedeutet, in letzter Minute nicht zu spielen. Das ist nie eine leichte Entscheidung und ich hasse es, Leute zu enttäuschen“, erklärte O'Sullivan. Der viermalige Weltmeister John Higgins ist sich indes sicher, dass sein Kollege bald auf die große Bühne zurückkehren wird. „Ich glaube, er ist einer von denen, die nicht zu einem Event kommen wollen, ohne sich an das neue Gerät, das sie benutzen wollen, gewöhnt zu haben“, sagte der Schotte: „Ich denke, er wird hinter den Kulissen viel Zeit investieren und sich auf den letzten Teil der Saison vorbereiten, ohne Zweifel.“ O'Sullivan selbst sprach in seinem Statement nicht davon, sich an seinen neuen Cue gewöhnen zu müssen, gab aber ebenfalls Aussicht auf ein baldiges Comeback. „Ich tue, was ich kann, um wieder in Bestform zu kommen und ich bin dankbar für eure Unterstützung und euer Verständnis“, schloss O'Sullivan seine Nachricht ab. Ob er schon bei den World Open im chinesischen Yushan ab dem 23. Februar wieder antreten wird, ließ der Engländer offen. In der ersten Runde würde der siebenmalige Weltmeister auf Stuart Carrington treffen.





