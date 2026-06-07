Ronny Kujat verlängert Vertrag: Trainer bleibt mindestens ein weiteres Jahr beim SSV Markranstädt

Der erfahrene Ex‑Profi Ronny Kujat bleibt nach erfolgreichem Klassenerhalt mindestens ein weiteres Jahr Cheftrainer beim SSV Markranstädt. Der Verein setzt auf seine Expertise und die enge Historie mit RB Leipzig, um langfristig sportliche Ziele zu erreichen.

Der SSV Markranstädt hat sich für die kommende Saison einen erfahrenen Kopf gesichert: Ronny Kujat bleibt auch nach der derzeitigen Saison mindestens ein weiteres Jahr als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Der 44‑jährige Ex‑Profifußballer hatte bereits im Dezember das Ruder übernommen, als das Team in der sächsischen Landesliga, der sechsten Spielklasse des deutschen Fußballs, um den Klassenerhalt kämpfen musste. Unter seiner Führung gelang es den Markranstädtern, die Abstiegszone zu verlassen und die sichere Position in der Liga zu festigen - ein Erfolg, der dem Klub nicht nur sportlich, sondern auch strukturell neue Perspektiven eröffnet. Kujat, der in seiner aktiven Laufbahn fast 150 Einsätze in der 2.

Bundesliga für den VfB Leipzig und den Chemnitzer FC absolvierte, kennt die Herausforderungen des deutschen Amateur‑ und Profifußballs aus nächster Nähe. Seine Erfahrung brachte er bereits zwischen 2005 und 2009 in die Oberliga ein, wo er für den SSV Markranstädt spielte und später als Interimscoach die Mannschaft über die Ziellinie des Klassenerhalts führte.





Die Entscheidung, den ehemaligen Spieler und Trainer für ein weiteres Jahr zu verpflichten, fiel nicht nur aufgrund der jüngsten sportlichen Ergebnisse, sondern auch wegen der offensichtlichen Freude, die Kujat an seiner Arbeit zeigt. In einem Gespräch mit der Pressestelle des Vereins betonte er: "Die vergangenen Wochen haben extrem viel Spaß gemacht und die Mannschaft hat in jeder Trainingseinheit alles gegeben, was sich auch in den Leistungen und Ergebnissen bemerkbar gemacht hat.

" Er fügte hinzu, dass er sich sofort entschlossen habe, das Projekt auch über das aktuelle Saisonende hinaus weiterzuführen, weil er an das Potenzial des Teams glaube und die Zusammenarbeit mit den Spielern sowie dem Management sehr schätze. Der Verein äußerte sich ebenfalls begeistert: "Wir freuen uns sehr, dass wir nun diese wichtige Schlüsselfunktion erfolgreich besetzen konnten und sind optimistisch, dass Ronny die bereits begonnene Tätigkeit auch in der neuen Saison erfolgreich fortsetzen wird.

"



Eine interessante historische Note verbindet den SSV Markranstädt mit dem heutigen Bundesliga‑Giganten RB Leipzig. Als der neue Club im Jahr 2009 gegründet wurde, übernahm er das Spielrecht des Markranstädter Teams in der Oberliga. In der Saison 2009/10 stieg RB Leipzig direkt in die Regionalliga auf - ein Schritt, bei dem auch Kujat eine zentrale Rolle spielte, da er zu den ersten Spielern des aufstrebenden Vereins gehörte.

Diese enge Verknüpfung zwischen beiden Vereinen macht die aktuelle Zusammenarbeit umso bedeutungsvoller: Der SSV, einst "Geburtshelfer" des heutigen Topclubs, profitiert nun von der Expertise eines ehemaligen RB‑Spielers, der die Entwicklung von der unteren Liga bis hin zur Profi­ebene selbst erlebt hat. Mit Kujats Vertrag, der bis mindestens zum Sommer 2025 läuft, will der SSV Markranstädt nicht nur den Klassenerhalt sichern, sondern langfristig ambitionierte Ziele verfolgen und möglicherweise selbst wieder als Sprungbrett für Talente in höhere Ligen dienen





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