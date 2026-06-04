Der 52-jährige wird ab Sommer Trainer der U23 und übernimmt den Cheftrainer-Posten in der Regionalliga. Sein Vorgänger Daniel Wölfel bleibt als Co-Trainer an Bord.

Ronny Thielemann kehrt an den FC Magdeburg zurück. Der 52-jährige wird ab Sommer Trainer der U23 und übernimmt den Cheftrainer-Posten in der Regionalliga . Sein Vorgänger Daniel Wölfel bleibt als Co-Trainer an Bord.

Thielemann war zuletzt Co-Trainer der U19 bei RB Leipzig. Der FCM-Sportchef Peer Jaekel ist sich sicher, dass Thielemann die richtige Wahl für den Job ist. Thielemann selbst ist sehr froh, wieder an seinem alten Arbeitsplatz zu sein und möchte die jungen Spieler auf den Weg in den Profifußball vorbereiten. Er hat viel Erfahrung gesammelt, unter anderem als Profi für Aue, Rostock, Cottbus, Leipzig und Jena.

Thielemann hat auch als Cheftrainer in Zwickau gearbeitet, aber den FSV-Abstieg in die Regionalliga 2023 nicht verhindern können





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Ronny Thielemann FC Magdeburg Trainer U23 Regionalliga

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