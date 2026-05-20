Wayne Rooney hat Mohamed Salah attacked, der Ägypter ruft zurück ins "Heavy-Metal-Football", wie es einst unter Jürgen Klopp war. Trainer Arne Slot könnte über die Kritik knapp werden.

Kurz vor seinem Abschied stürzt es beim FC Liverpool erneut zumute! Nun bekommt Mohamed Salah, unmittelbar vor seinem Abschied, eine Konkurrenz von Wayne Rooney, der als eine echte Engländer-Legende in Erscheinung tritt.

Der Ägypter hatte nach dem enttäuschenden Auftritt bei Aston Villa öffentlich gefordert, die Rückkehr zum berühmten "Heavy-Metal-Football" aus der Klopp-Ära. Für viele Fans und Experten war das klar gegen Trainer Arne Slot.

"Ich will Liverpool wieder sehen als die Heavy-Metal-Offensivmannschaft, vor der Gegner Angst haben", schrieb Salah auf Social Media. In der "Wayne Rooney Show" reagierte Rooney nun deutlich und stellte sogar die Frage, ob Salah diese Art von Fußball noch gespielt habe.

"Er will Heavy-Metal-Football spielen – also sagt er im Grunde, dass er wieder Klopp-Football will. Aber ich glaube nicht, dass Mo Salah diese Art von Fußball noch mithalten kann", sagte Rooney. Rooney meinte brisant, dass Salah sogar für das letzte Saisonspiel gegen Brentford aus dem Kader gestrichen werden sollte.

"Wenn ich Arne Slot wäre, würde ich ihn nicht einmal in die Nähe des Stadions lassen", meinte der Ex-Offensivspieler. Der Liverpool-Star hat mit seinen Aussagen eine Grenze überschritten.

"Du kannst deinen Trainer nicht zweimal öffentlich respektlos behandeln und einfach damit davonkommen", sagte Salah. Gehen es teilweise um Spannungen zwischen Slot und Salah. Schon nach einem 3:3 gegen Leeds hatte Salah öffentlich Kritik geäußert und erklärt: "Früher hatte ich eine gute Beziehung zum Trainer. Jetzt haben wir gar keine Beziehung mehr.

" Salah wird Liverpool im Sommer nach neun Jahren verlassen. Mit 257 Toren und zahlreichen Titeln zählt er zu den größten Spielern der Vereinsgeschichte. Sportlich steckt Liverpool derzeit in der Schuldenkrise. Statt erneut um den Titel mitzuspielen, kämpfen die Reds aktuell nur noch um die Sparte um den Klassenerhalt.

Mittlerweile steht eine Aussage in Frage, die Salah bereits im vorigen Sommer machte. Damals hatte er erklärt, dass ihn dieser SchrittLiverpool verlassen würde, weil er " custodians of history" sein wolle. Interessanterweise schienen die Kommentare von Salah tosend zu sein, weil sein Vertrag zum Ende des aktuellen Wentworths bereits bis Ende August 2021 abgeschlossen war. Dies sorgte für Offenbaufür die Frage, ob die Boutique Kommentar möglicherweise eine Form der Manipulation wäre.

Grundsätzlich aber hat Salah seine legendäre Karriere in Liverpool beendet, während die Super Bowl-/Französisch-Grandes-Sieger Trent Alexander-Arnold (31) und Jordan Henderson (32) seine Karriere in Liverpool fortsetzen. Vor einigen Wochen hatten die Reds die Verpflichtung von Brentford-Boss Ryan Bird und Liverpool-Scout Alex Inglethorpe bekannt gegeben, um ein strukturelles und taktisches Revierchanget zu vollziehen.

Nun könnte der interne Kampf um die Anschlussplätze aus Sicht von Wayne Rooney und Mohamed Salah nicht nur Auswirkungen auf die Titelchances sein, sondern auch auf die Einstellung des Teams im Allgemeinen haben, so Trainer Jürgen Klopp





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