Roosters siegen im Kellerduell, DEG rutscht ab

Die Iserlohn Roosters haben im Abstiegskampf der DEL gegen die Düsseldorfer EG einen wichtigen Sieg gefeiert und DEG auf den Abstiegsplatz gedrängt. Die drei bedrohten Klubs trennen nur zwei Punkte.

Im Abstieg skampf der DEL haben die Iserlohn Roosters im Kellerduell gegen die Düsseldorfer EG einen wichtigen Sieg gefeiert. Die DEG rutschte auf den Abstieg splatz. Die Roosters, die sich am vergangenen Samstag von Trainer Doug Shedden getrennt hatten und bis Saisonende von Sport direktor Franz-David Fritzmeier betreut werden, besiegten Düsseldorf mit 6:3 (2:0, 3:2, 1:1).

Weil parallel der bisherige Tabellenletzte Augsburger Panther bei den Löwen Frankfurt durch ein 4:5 nach Penaltyschießen (0:3, 1:1, 3:0, 0:0, 0:1) einen Punkt ergatterte, steht die DEG nun auf dem einzigen Abstiegsplatz. Die drei bedrohten Klubs trennen nach dem 44. Spieltag allerdings nur zwei Punkte. Der ERC Ingolstadt verlor das Spitzenspiel bei den Adlern Mannheim mit 3:4 (1:0, 1:2, 1:2). Meister und Verfolger Eisbären Berlin machte im Rennen um die beste Ausgangsposition für die Playoffs allerdings lediglich einen Punkt gut durch das 4:5 nach Penaltyschießen (1:1, 3:2, 0:1, 0:1) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Im Kampf um den letzten direkten Playoff-Platz kassierten die Kölner Haie beim direkten Verfolger Straubing Tigers ein 3:4 (1:0, 2:2, 0:2), das Polster der Rheinländer schrumpfte damit auf sieben Punkte. Im Tabellenmittelfeld besiegten die Nürnberg Ice Tigers die Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)





