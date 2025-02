Rösch Staunt über Bö's Biathlon-Aufholjagd

Johannes Thingnes Bö zeigte in der Mixed-Staffel der Biathlon-WM in Lenzerheide eine sensationelle Aufholjagd. Biathlon-Experte Michael Rösch war von der Leistung des Norwegers sprachlos und lobt die mentale Stärke des Olympiasiegers.

Michael Rösch zeigte sich im exklusiven Interview mit Eurosport.de von der Leistung von Johannes Thingnes Bö in der Mixed-Staffel begeistert. Zum Auftakt der Biathlon -WM in Lenzerheide holte der norwegische Dominator der vergangenen Jahre einen enormen Rückstand auf und sicherte sich und der norwegischen Staffel beinahe noch eine Medaille. Rösch verfiel in Lobeshymnen. „Das war abartig, was der (Bö, Anm. d. Red.

) heute hier wieder hingezimmert hat“, sagte der Biathlon-Experte im exklusiven Interview. Fast schon aussichtslos übernahm Bö von Sturla Holm Lagreid an siebter Position mit einem Rückstand von 1:07 Minuten auf die drittplatzierten Deutschen. Doch was der Dominator der vergangenen Jahre ablieferte, war phänomenal. Zweimal Null am Schießstand und eine herausragende Laufleistung brachten die skandinavische Staffel noch einmal in Schlagdistanz. „Justus Strelow bekommt von ihm eine Minute und drei Sekunden auf sechs Kilometern“, zeigte sich Rösch fast schon fassungslos. Trotz der fulminanten Aufholjagd reichte es für Bö und seine Staffel nicht für eine Medaille. Grund dafür war auch, dass die norwegische Startläuferin Ingrid Landmark Tandrevold acht Nachlader benötigte und selbst zweimal in die Strafrunde musste. 2:11 Minuten Rückstand gab die Norwegerin ihrer Staffelkollegin Maren Kirkeeide sowie Lagreid und Bö mit auf den Weg. Dass es überhaupt noch einmal spannend wurde, lag dann aber vor allem an Bö. Dabei hatte der 31-Jährige in den Wochen vor der WM gezeigt, dass er dieser Tage allemal schlagbar ist. Außer der Verfolgungswertung führt der fünfmalige Olympiasieger keine der Wertungen mehr an - für ihn eine absolute Seltenheit. Rösch hat eine simple Erklärung für die plötzliche Leistungsexplosion des Norwegers: „Wie ich gehört habe, hat ihm die Pause gutgetan. Er war erst alleine zu Hause in der Hütte, dann noch mal bei der Familie, dann zum Trainingslager – und dort muss er schon abartig gut drauf gewesen sein.“ Vor allem das ganze Gerede vor der WM um die Schwäche ließ Bö dabei kalt - und genau das macht für Rösch einen Weltklasse-Athleten aus: „Das zeigt eben einen GOAT - die waren so weit weg, dass die noch mal so nahe rankommen an eine Medaille, hätte ich nie gedacht. Herr Bö hat uns wieder eines Besseren belehrt. Hut ab vor der Leistung.“ Genau wegen dieser beeindruckenden Darbietung blickt Rösch voller Vorfreude auf die kommenden Rennen des Dominators in Lenzerheide. „Ich kann es kaum erwarten, die Sprints zu sehen“, schwärmte er.





