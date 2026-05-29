Der Film 'If I Had Legs I'd Kick You' wird von der Kritik überwältigend positiv aufgenommen, insbesondere Rose Byrnes intensive Darstellung wird hervorgehoben. Der Film ist ein Drama, das von einer manischen Energie durchströmmt wird und Rose Byrnes zu einer der beeindruckendsten Leistungen ihrer Karriere bringt.

Rose Byrnes beeindruckende Leistung in ' If I Had Legs I'd Kick You ' wird gelobt, aber das Drama kommt nicht in die deutschen Kinos. Stattdessen ist es ab sofort im Streaming-Abo von HBO Max erhältlich.

Der Film handelt von der Ehefrau, Mutter und Therapeutin Linda, die unter dem immer größer werdenden Druck leidet und sich in einer zunehmend aus den Fugen geratenen Lebenssituation befindet. Sie trifft auf die Empfangsdame eines schäbigen Hotels, die sich als unerwartete Stütze entpuppt. Die Kritik ist überwältigend positiv, insbesondere Rose Byrnes intensive Darstellung wird hervorgehoben. Der Film ist ein Drama, das von einer manischen Energie durchströmmt wird und Rose Byrnes zu einer der beeindruckendsten Leistungen ihrer Karriere bringt. Der Film ist ab sofort im Streaming-Abo von HBO Max erhältlich





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Rose Byrnes If I Had Legs I'd Kick You Drama HBO Max Streaming-Abo

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