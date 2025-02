Rosenaustadion in Augsburg erhält neuen Rasen

Nach fast zwei Jahrzehnten wird der Rasen im Rosenaustadion in Augsburg erneuert. Die Arbeiten beginnen unmittelbar nach Saisonende und dauern voraussichtlich acht bis zwölf Wochen. Die Sperre des Stadions hat Auswirkungen auf Testspiele der Profis des FCA und der American Footballer der Augsburg Centurions.

Das Rosenaustadion in Augsburg wird nach fast zwei Jahrzehnten mit einem neuen Rasen ausgestattet. Der bestehende Rasen ist stark von dem einjährigen Rispengras „Poa annua“ beeinträchtigt, was zu einer verminderten Tritt- und Scherfestigkeit geführt hat. Die Erneuerung ist notwendig, um die Spielfläche für die Regionalliga-Fußballer des FC Augsburg II und des TSV Schwaben wieder spielbar zu machen.

Die Arbeiten beginnen unmittelbar nach Saisonende und dauern voraussichtlich acht bis zwölf Wochen. Der Rasen wird nicht komplett ausgetauscht, sondern die Deckschicht abgefräst und anschließend mit Quarzsand abgemagert und neu angesät. Die Materialkosten belaufen sich auf rund 7.500 Euro. Die Arbeits- und Maschinenleistung erfolgt in Zusammenarbeit der Greenkeeping-Teams des Sport- und Bäderamtes und der FCA-Profiabteilung. Der FCA stellt seine Maschinen und gegebenenfalls auch sein Personal kostenfrei zur Verfügung. Die Sperre des Stadions hat Folgen für die Vereine. Die Profis des FCA können in diesem Sommer kein Testspiel im Rosenaustadion abhalten. Auch den American Footballern der Augsburg Centurions wurde die Nutzung des Stadions für ein Testspiel nach der regulären Saison untersagt. Die Entscheidung wurde getroffen, da beide Fußballvereine aufgrund des Risikos von Relegationsspielen den Rasen nicht gefährden wollen.





