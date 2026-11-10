Rosenheim-Cops: Serie stand nach Krebserkrankung vor dem Aus

Karin Thaler verrät, dass die ZDF-Serie Rosenheim-Cops nach dem Tod von Joseph Hannessschläger fast eingestellt wurde. Ein wechselnder Cast von Produzent Alexander Ollig rettete das Format.

Die ZDF -Serie Rosenheim-Cops begeistert seit 2002 zahlreiche Zuschauer. Die erste Folge flimmerte damals in viele deutsche Wohnzimmer, und die Reihe gehört seither zu den beliebtesten Krimiformaten im deutschen Fernsehen.

Wie Schauspielerin Karin Thaler berichtete, die die Rolle der Marie Hofer spielt, stand das Format vor rund fünf Jahren tatsächlich kurz davor, eingestellt zu werden. Ihre Aussagen machte sie gegenüber einem Medium, dessen Name im vorliegenden Text nicht genannt wird.

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Krebserkrankung von Joseph Hannessschläger als Auslöser

Der Auslöser für die Überlegungen war die Krebserkrankung von Joseph Hannessschläger. Er hatte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 die Rolle des Kriminalhauptkommissars Korbinian Hofer verkörpert.

Ohne Joseph Hannessschläger in der Hauptrolle habe man nach Thalers Schilderung mit sinkendem Interesse des Publikums gerechnet. Mit seinem Ausfall fehlte der Serie eine zentrale Figur, und genau diese Lücke sorgte für Zweifel an der Zukunft des Formats.

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Die Abhängigkeit von einer einzelnen Hauptfigur zeigt, wie stark der Erfolg einer Serie an ihre Protagonisten gebunden sein kann. Dass die Rosenheim-Cops trotz dieser Lücke weiterliefen, führt Karin Thaler auf eine Entscheidung im Produktionsteam zurück.

Alexander Ollig und der wechselnde Cast

Die rettende Idee stammt laut Karin Thaler vom damaligen Produzenten Alexander Ollig. Er ließ die Besetzung immer wieder vorab durchwechseln, damit sich das Publikum an die Veränderungen gewöhnen konnte.

Thaler betonte, dass Alexander Ollig die Serie damals gerettet habe. Seine Strategie erwies sich nach ihrer Darstellung offensichtlich als erfolgreich, weil der regelmäßig wechselnde Cast den Rosenheim-Cops immer wieder frischen Wind verschafft.

Karin Thaler und Max Müller als feste Größen

Für Beständigkeit sorgen Karin Thaler und ihr Schauspielkollege Max Müller, die seit Beginn der Serie vor der Kamera stehen. Beide bilden damit die Konstanten in einer Reihe, deren Besetzung sich sonst regelmäßig verändert.

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Dieses Zusammenspiel aus wechselnden Gesichtern und festen Stammdarstellern prägt das Gesamtbild der Serie. Neue Figuren können so Teil des Ensembles werden, während bekannte Gesichter für Kontinuität sorgen.

Ausstieg und mögliche Folgen für die Einschaltquoten

Ein Ausstieg aus dem Ensemble könnte sich auf die Einschaltquoten der Rosenheim-Cops auswirken. Der vorliegende Text hofft jedoch, dass sich ein solcher Schritt nicht allzu negativ auf die Zuschauerzahlen auswirken wird.

Als Begründung für diese Zuversicht wird angeführt, dass die Fans an Veränderungen im Cast bereits gewöhnt sein dürften. Der Text nennt allerdings nicht, welche Figur oder welcher Darsteller konkret gemeint ist, und auch keine Zahlen zu den aktuellen Einschaltquoten.