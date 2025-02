Rosenthal setzt auf Selb und touristisches Angebot

Der Porzellanhersteller Rosenthal schließt ein Werk und konzentriert seine Produktion in Selb. Die Gemeinde Speichersdorf verliert dabei Arbeitsplätze. In Selb soll in eine neue Fabrik investiert werden und ein „Porzellan-Dorf“ entstehen.

Rosenthal , ein renommierter Porzellan hersteller, steht vor großen Herausforderungen und kämpft um seine Zukunft. Das Unternehmen befindet sich in einer Krise , die zur Schließung eines seiner beiden Werke führt. Die Produktion am Standort Speichersdorf im Landkreis Bayreuth wird Ende 2026 eingestellt. Dies bedeutet den Verlust vieler Arbeitsplätze für die Gemeinde.

Als Konsequenz der Überkapazitäten in den Rosenthal-Fabriken, niedrigen Erträgen und hohen Arbeitskosten entstehen signifikante finanzielle Verluste an den Standorten. Rosenthal konzentriert seine Fertigung künftig auf den Hauptstandort Selb. Dort sollen in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro in eine neue Fabrikanlage investiert werden. Zudem plant der neue Eigentümer, Arcturus, die Entwicklung eines „Porzellan-Dorfs“ als touristisches Angebot in Selb. Diese Investitionen sollen dem Unternehmen neue Impulse geben und die Zukunft sichern. Die Entscheidung für Selb ist auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Marke. Im nahen Schloss Erkersreuth gründete Philipp Rosenthal im 19. Jahrhundert eine Porzellanmalerei, nur wenige Jahre später wurde der Firmensitz nach Selb verlegt. Das 1967 eröffnete Fabrikgebäude entwarf Bauhaus-Gründer Walter Gropius und ist ein wertvolles architektonisches Erbe.Die Porzellanbranche in Deutschland hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Günstige Konkurrenzprodukte aus dem Ausland haben zu einem Rückgang der Verkaufszahlen geführt, was auch Rosenthal stark beeinflusst. Die veränderten Konsumgewohnheiten und die hohen Lohnkosten haben das Unternehmen in eine schwierige Lage gebracht. Dennoch möchte Rosenthal seine Traditionen und seinen künstlerischen Anspruch bewahren. Das Unternehmen steht weiterhin für hochwertiges Porzellan und innovative Designs. Die Zukunft von Rosenthal hängt nun von der erfolgreichen Umsetzung der neuen Investitionen und der Anpassung an die veränderten Marktbedingungen ab





