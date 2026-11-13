Rossmann Rückruf: Eigenmarke Preventivo Kondome können undicht sein oder reißen

Rossmann warnt vor Preventivo Kondomen mit Qualitätsmangel. Betroffene Packungen nicht verwenden, der volle Kaufpreis wird erstattet.

Die Drogeriekette Rossmann ruft Kondome ihrer Eigenmarke Preventivo zurück. Betroffen sind die Produkte Preventivo Mixed 24er und Preventivo Feelings 24er, weil bei der Produktion ein Qualitätsmangel aufgetreten ist. Nach Angaben des Unternehmens können die Gummis undicht sein oder reißen.

Rossmann weist Kundinnen und Kunden darauf hin, dass dadurch sowohl die Gefahr ungewollter Schwangerschaften als auch die Gefahr möglicher Infektionen besteht. Wer eine solche Packung zu Hause hat, sollte genauer hinschauen, bevor das Produkt verwendet wird.

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Welche Chargen und Artikelnummern betroffen sind

Die Rossmann Warnung betrifft Kondome der Sorte Preventivo Mixed mit der EAN 4305615918433. Laut Rossmann sind folgende Chargen betroffen: 2030/01 P026-26, 2030/06 P007-26, 2029/09 P018-26, 2029/09 P023-26, 2029/09 P025-26 und 2029/09 P027-26.

Weitere betroffene Chargen der Sorte Preventivo Mixed sind 2029/09 P048-25, 2029/09 P049-25, 2029/08 P029-25, 2029/04 P035-25, 2029/04 P037-25, 2029/04 P044-25, 2028/08 P026-25, 2028/08 P034-25 und 2028/08 P039-25. Die EAN- und Chargen-Nummern stehen auf der jeweiligen Verpackung.

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Auch die Präservative der Sorte Preventivo Feelings mit der EAN 4305615918396 sind vom Rückruf betroffen. Die Verfallsdaten reichen von 02/2030 bis einschließlich 06/2030, zugehörige Chargen sind 5312, 5526, 5661 und 5662.

Was Verbraucher mit betroffenen Packungen tun sollten

Verbraucher sollten betroffene Kondome auf keinen Fall weiterverwenden. Rossmann rät dazu, die Packungen direkt in die Filiale zurückzubringen.

Rossmann erstattet nach eigenen Angaben den vollen Kaufpreis, und zwar ohne weitere Diskussion. Kundinnen und Kunden müssen also nicht lange begründen, warum sie ein Produkt zurückgeben.

Ein Abgleich lohnt sich vor allem bei Packungen, die längere Zeit im Nachttisch oder im Badezimmer gelegen haben. Anhand der EAN und der Charge auf der Verpackung lässt sich schnell prüfen, ob das eigene Produkt zu den genannten Nummern gehört.

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Warum der Rückruf für Käufer wichtig ist

Der Rückruf der Rossmann Eigenmarke betrifft Produkte, die im Alltag für den Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und vor Infektionen gedacht sind. Gerade deshalb weist das Unternehmen auf mögliche Sicherheitsprobleme ausdrücklich hin.

Wer Kondome der Marke Preventivo verwendet, sollte die Verpackung und die Nummern prüfen, bevor er oder sie das nächste Mal ein Produkt öffnet. Die Angaben von Rossmann beziehen sich auf die oben genannten EAN-Nummern, Chargen und Verfallsdaten.