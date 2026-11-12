Rossmann ruft Babylöffel Nuby wegen Gesundheitsrisiko zurück

Rossmann warnt vor Nuby-Babylöffeln mit zu viel Bisphenol AF. Kunden sollen die Artikel sofort zurückgeben, da Gesundheitsschäden möglich sind.

Die Drogeriemarktkette Rossmann gibt eine dringende Warnung für einen bestimmten Artikel aus dem eigenen Sortiment heraus. Kunden werden aufgefordert, betroffene Babylöffel der Marke Nuby sofort zurückzugeben. Der Hintergrund ist die Feststellung gesundheitsschädlicher Stoffe in den Produkten. Diese Maßnahme dient dem Schutz von Kindern vor potenziellen Risiken.

Gefahr durch Bisphenol AF in Löffeln

Bei den betroffenen Artikeln handelt es sich um Baby- und Kleinkindlöffel der Marke Nuby. Die genaue Artikelnummer lautet 048526052356. Diese speziellen Bestecke sind mit Wärmesensoren ausgestattet. Der Sensor wechselt die Farbe, um zu warnen, wenn die Nahrung für Säuglinge noch zu heiß ist. Laboruntersuchungen haben jedoch gezeigt, dass der Grenzwert für Bisphenol AF (BPAF) überschritten wurde. Rossmann stellt klar, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung bei längerem oder bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht ausgeschlossen werden kann. Die chemische Verbindung könnte die Entwicklung des Fortpflanzungssystems langfristig stören.

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Betroffene Chargen identifizierbar

Die Warnung bezieht sich auf vier spezifische Chargen der Produkte. Die betroffenen Chargencodes lauten M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z und M2F18Z. Diese Nummer ist direkt auf der Produktverpackung zu finden. Kunden sollten ihre vorhandenen Löffel schnellstmöglich anhand dieser Codes überprüfen. Nur die genannten Chargen unterliegen dem Rückruf. Ein Verzehr von Lebensmitteln mit dem betroffenen Besteck kann laut Hersteller zu negativen gesundheitlichen Folgen führen.

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Rückgabe ohne Kassenbon ermöglicht

Die Verkaufszahlen erstrecken sich auf einen Zeitraum von Oktober 2025 bis September 2026. Der Verkauf erfolgte in allen Rossmann-Filialen in Deutschland. Das Unternehmen hat den Prozess für den Austausch der Ware vereinfacht. Eine Rückgabe ist auch ohne Vorlage eines Kassenbons möglich. Dies soll Hindernisse für besorgte Eltern abbauen. Sollten Kunden unsicher sein, weil die Verpackung nicht mehr vorliegt, wird zur Abgabe geraten. Die Sicherheit der Kinder steht bei dieser Aktion im absoluten Fokus.

Konsequenzen und Handlungsempfehlung

Rossmann bittet alle betroffenen Kunden um sofortiges Handeln. Die Löffel sollten nicht weiter verwendet werden. Das Risiko einer Schädigung durch Bisphenol AF gilt als nicht ausschließbar. Der Umgang mit diesen Stoffen in der Nähe von Kleinkindern ist besonders kritisch zu sehen. Die Marktkette übernimmt die Verantwortung für den sicheren Umgang mit ihren Produkten. Die Maßnahme dient der Prävention und dem Verbraucherschutz. Weitere Informationen können direkt beim Händler abgerufen werden.