Dieses Produkt von frei öl ist ein Topseller in China. Wetten, du hast es schon mal bei dm, Rossmann oder Müller gesehen?

Mit Öl-Produkten pflegst du deie Beine glatt und geschmeidig. Dieses Produkt von frei öl ist ein Topseller in China. Wetten, du hast es schon mal bei dm, Rossmann oder Müller gesehen?

Meine Haut ist aktuell sehr trocken. Gefühlt trockener als sonst. In solchen Phasen greife ich statt Bodylotion gerne zu einem pflegenden Öl. Im Gegensatz zur Bodylotion enthält es kein Wasser, sondern legt sich wie ein sanfter, schützender Film auf meine Haut und hilft dabei, die vorhandene Feuchtigkeit einzuschließen.

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Für mich ist das eine besonders angenehme und effektive Lösung, um meiner trockenen Haut gezielt entgegenzuwirken. Produkte, die ich privat immer wieder gern verwende, sind zum Beispiel die Öle von frei öl. Als Beauty-Redakteurin stehe ich auch im Austausch mit der Presseagentur der Brand. Umso überraschter war ich, als ich im Gespräch ganz nebenbei erfahren habe, dass das klassische PflegeÖl in der weißen Flasche das meistverkaufte Skincare-Öl von frei öl in China ist.