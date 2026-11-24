Interne russische Statistikdaten offenbaren ein Suizidproblem in der Armee. Die Zahlen steigen massiv, während psychologische Unterstützung fehlt.

Die britische Zeitung Financial Times (FT) beruft sich in einem aktuellen Bericht auf interne Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat. Diese Dokumente belegen, dass mindestens 1229 russische Militär angehörige Suizid begangen haben. Die Zahlen stammen aus einem umfangreichen Datenleck, das zuvor bereits Grundlage für journalistische Recherchen zu den Kriegsverlusten war.

Analyse der internen Statistiken

Die enthüllten Dokumente sind in die russische Armee gelangt, bieten den Soldaten jedoch keine legale Möglichkeit, diese Informationen zu verlassen. Grigory Sverdlin, der Leiter der dissidentischen Gruppe "Get Lost", erklärte gegenüber der FT, dass die Gruppe russischen Soldaten bei der Desertion hilft. Er betonte die Isolation der Truppen in dieser Situation. Die ersten entsprechenden Meldungen zu diesem Phänomen wurden bereits im Jahr 2023 veröffentlicht. Die psychische Belastung der Truppe scheint dabei ein zentrales Problem darzustellen.

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Fälle und regionale Verteilung

Der Rekrut Alfred Galimow kehrte nach acht Monaten intensiver Kämpfe nach Hause in die Region Tatarstan zurück. Dort erhielt er keinerlei psychologische Unterstützung. Als er trotz einer erlittenen Augenverletzung erneut an die Front verlegt werden sollte, erhängte er sich zuvor. Der Bericht der FT zeigt, dass das Suizidrisiko unter russischen Militärangehörigen mehr als doppelt so hoch ist wie in der russischen Gesamtbevölkerung. Die registrierten Fälle sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Eine besondere Betroffenheit zeigen Regionen mit ethnischen Minderheiten. Die höchsten Suizidraten wurden in Baschkortostan verzeichnet. Diese Region hat einen hohen Anteil an ethnischen Tataren. Auch in Burjatien im östlichen Sibirien wurden extreme Werte gemessen. Diese Gebiete waren besonders stark von der ersten russischen Truppenmobilisierung betroffen. Diese Mobilisierung zielte spezifisch auf ethnische Minderheiten ab. Psychische Erkrankungen sind in der russischen Gesellschaft, insbesondere unter Männern, stark stigmatisiert.

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Situation auf ukrainischer Seite

Im März berichtete der damalige ukrainische Verteidigungsminister Fedorow von einem neuen Phänomen. Demnach dokumentieren ukrainische Drohnen zunehmend Suizide russischer Soldaten auf dem Schlachtfeld. Die Vorfälle ereigneten sich meist, nachdem Soldaten durch eine Drohne verwundet wurden. Auch in Umzingelungssituationen kam es zu Selbsttötungen. Auf ukrainischer Seite kommt es ebenfalls zu vielen Suiziden. Offizielle Zahlen liegen derzeit nicht mehr vor, doch im Jahr 2022 war die Anzahl ähnlich hoch wie in Russland.

Die Ukraine hat generell eine leicht geringere, aber dennoch insgesamt hohe Suizidrate. Auch hier spielen traditionelle Rollenbilder eine wichtige Rolle. Ein ukrainischer Militärpsychologe kommentierte diese Entwicklung. Die Situation zeigt, dass das Problem der psychischen Gesundheit bei Soldaten grenzüberschreitend besteht. Beide Seiten stehen vor ähnlichen Herausforderungen im Umgang mit Trauma.

Politische Reaktionen und Kontext

Kürzlich sorgte der ukrainische Veteranenminister Vitalii Kim für einen Skandal. Er spielte die Bedeutung psychologischer Unterstützung für Veteranen herunter. Seiner Ansicht nach könne die Mehrheit der Veteranen ihre psychischen Probleme aus eigener Kraft bewältigen. Er äußerte sich kritisch zur Diskussion über psychische Leiden. "Ich halte nichts von diesem ganzen Gerede über 'Trauma' und 'Aufarbeitung' - das ist doch nur ein Marketing-Trick", sagte er.

Diese Äußerungen sorgten unter Veteranen für lautstarke Rücktrittsforderungen. Die Dokumente der Rosstat-Daten waren ursprünglich von belarussischen und ukrainischen Hackergruppen erbeutet worden. Sie enthalten Millionen Einträge aus russischen Sterberegistern. Die Daten wurden mehreren internationalen Medien zur unabhängigen Auswertung übergeben. Die Schätzungen zur Gesamtzahl der Toten durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belaufen sich insgesamt auf etwa 800.000 bis 900.000 Menschen. Diese Zahlen umfassen alle Opfern, nicht nur militärische Verluste durch Suizid.