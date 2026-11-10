Rosstat-Datenleck: Hacker sollen mehr als zehn Terabyte erbeutet haben

Hacker sollen mehr als zehn Terabyte Daten von Rosstat erbeutet haben. Die Dateinamen betreffen Drohnenproduktion und Geheimdienste.

Hacker sollen mehr als zehn Terabyte Daten des russischen Statistikamts Rosstat erbeutet haben. BILD liegen nach eigenen Angaben Millionen Dateinamen aus dem gestohlenen Bestand vor.

Die Dateinamen geben nach Darstellung von BILD einen brisanten Einblick in den russischen Staatsapparat. Sie betreffen sensible Informationen zur Drohnenproduktion, zu Rüstungsgeschäften und zu Geheimdiensten. Einige Dokumente sollen sogar die Geheimhaltungsstufe 'Staatsgeheimnis' tragen.

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Welche sensiblen Dateien im Rosstat-Bestand auftauchen

Die Dateiliste enthält laut BILD zahlreiche Hinweise auf sensible Bereiche, darunter auch Zahlen zu russischen Kriegstoten in der Ukraine. Eine Spur führt in die Sonderwirtschaftszone Alabuga, in der Drohnen für Russlands Krieg gegen die Ukraine produziert werden.

Weitere Hinweise betreffen Unterlagen zur Drohnenproduktion und zur Abwehr möglicher Drohnenangriffe. Auch ein russischer Rüstungskonzern, der Radarsysteme und Raketensteuerungstechnik herstellt, taucht in der Liste auf.

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Ein Dokument mit Bezug zur Rüstungsindustrie trägt laut den vorliegenden Angaben den Vermerk 'Staatsgeheimnis'. Weitere Dateien verweisen auf das Verteidigungsministerium, Militärbudgets, logistische Abläufe und die Erfassung Wehrpflichtiger.

Rosstat bestreitet den Diebstahl vertraulicher Daten

Rosstat hat den Cyberangriff auf seine Webseiten und IT-Systeme Ende Oktober 2026 bestätigt. Die Behörde bestreitet jedoch, dass vertrauliche Daten gestohlen wurden.

Russland-Experte Dr. Janis Kluge erklärt, Rosstat sei ausdrücklich befugt, geheime Daten zu verarbeiten. Für Statistiken benötige die Behörde auch Produktionszahlen aus der Rüstungsindustrie und andere militärisch relevante Informationen.

Kluge hält die vorliegenden Dateinamen auf den ersten Blick für authentisch. Laut den Dateinamen ist auch der FSB mit Unterlagen zu Geheimdienstabteilungen und zur Zertifizierung von IT-Systemen vertreten.

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Hinzu kommen Dokumente aus dem Umfeld der russischen Präsidialverwaltung. Der Experte spricht von einem der größten Datenlecks der russischen Geschichte.

Folgen des Datenlecks für Russlands Kriegsführung

Nach Einschätzung von Dr. Janis Kluge könne mitten im Krieg nun die ganze Welt auf sensible russische Daten zugreifen. Für den Kreml sei das ein Desaster.

Die Bewertung stützt sich bislang vor allem auf die Dateinamen, deren Inhalte in den vorliegenden Angaben nicht vollständig beschrieben sind. Ob weitere Dateien veröffentlicht werden, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Für Leser bedeutet der Fall damit vor allem, dass die Echtheit der Dateien bislang nur anhand ihrer Namen beurteilt werden kann. Rosstat bleibt bei seiner Position, dass keine vertraulichen Daten entwendet wurden.