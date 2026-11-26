Gelingt der Brückenschlag vom Rostocker Stadthafen auf die andere Seite der Warnow trotz enormer Kostensteigerungen? Oder kippt die Rostocker Bürgerschaft das ganze Projekt?

Gelingt der Brückenschlag vom Rostocker Stadthafen auf die andere Seite der Warnow trotz enormer Kostensteigerungen? Oder kippt die Rostocker Bürgerschaft das ganze Projekt? Rostock - Kommt sie oder kommt sie nicht?

Am Donnerstagabend will die Rostocker Bürgerschaft in einer Sondersitzung darüber entscheiden, ob die im Stadthafen geplante Warnowbrücke trotz Kostensteigerungen gebaut werden soll. Die Gesamtkosten waren ursprünglich mit 44 Millionen Euro , dann mit 63 Millionen und im August 2026 mit rund 98 Millionen Euro veranschlagt worden, wobei es vom Bund 35,7 Millionen Euro Fördermittel gibt. Im Sommer war bekanntgeworden, dass ein Rostocker Planungsbüro die Kosten um über 30 Millionen Euro unterschätzt hatte.

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Die Bietergemeinschaft hatte deutlich höhere Kosten errechnet. Die Stadtverwaltung setzt nun auf zusätzliche Fördermittel, aber auch auf Einnahmen aus Grundstückverkäufen. Die lange geplante, mehr als einen halben Kilometer lange Geh- und Radwegbrücke solle das Zentrum mit dem Nordosten der Stadt verbinden und Stadtentwicklung und Tourismus fördern. Laut Stadtverwaltung würde ein Abbruch Verluste in Millionenhöhe nach sich ziehen unter anderem für angenommene Entschädigungsleistungen sowie die Rückzahlung von Fördermitteln.