Die in Rostock geplante Warnowbrücke hat das Potenzial zum neuen Wahrzeichen. Wegen massiver Kostensteigerungen stand das Projekt auf der Kippe. Nun gibt es grünes Licht - in letzter Minute.

Die in Rostock geplante Warnowbrücke hat das Potenzial zum neuen Wahrzeichen. Wegen massiver Kostensteigerungen stand das Projekt auf der Kippe. Nun gibt es grünes Licht - in letzter Minute.

Rostock - Die in Rostock geplante Warnowbrücke soll trotz wiederholter Kostensteigerungen gebaut werden. Auf einer Sondersitzung am Donnerstagabend stimmte die Rostocker Bürgerschaft mehrheitlich für die Umsetzung des Bauvorhabens, dessen Kosten zuletzt auf fast 100 Millionen Euro geschätzt wurden. Die Stadtverwaltung sieht in der lange geplanten Rad- und Gehwegbrücke, die den Stadthafen mit dem Gehlsdorfer Ufer verbinden soll, eines der zentralen Stadtentwicklungsprojekte. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sprach am Donnerstagabend von einem "Jahrhundertbauwerk".

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Die Gesamtkosten waren ursprünglich mit 44 Millionen Euro und später mit 63 Millionen Euro veranschlagt worden. Im Sommer dieses Jahres war dann bekanntgeworden, dass ein Rostocker Planungsbüro die Kosten um über 30 Millionen Euro unterschätzt hatte. Die Bietergemeinschaft hatte deutlich höhere Kosten errechnet. Im August war von rund 98 Millionen Euro ausgegangen worden.