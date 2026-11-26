Am Donnerstagabend steht ein wichtiger Termin im Ringen um die Warnowbrücke an. Kurz vorher ist nun bei Gericht eine Klage gegen das Projekt eingegangen.

Am Donnerstagabend steht ein wichtiger Termin im Ringen um die Warnowbrücke an. Kurz vorher ist nun bei Gericht eine Klage gegen das Projekt eingegangen. Rostock - Kurz vor der entscheidenden Sondersitzung der Rostocker Bürgerschaft zur Frage, ob die Warnowbrücke trotz Kostensteigerungen gebaut werden soll, hat ein Rostocker Segelverein Klage gegen das Projekt eingereicht.

Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Brücke sei am Mittwoch eingegangen, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Schwerin. Zuvor hatten Medien berichtet. Seines Wissens gehe es bei der Kritik unter anderem um Verfahrensfragen, sagte der Sprecher. Demnach handele es sich um einen straßenrechtlichen Planfeststellungsbeschluss.

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Daran gebe es Kritik, weil es sich um die Querung einer Wasserstraße handele. Am Donnerstagabend will die Rostocker Bürgerschaft entscheiden, ob und wie es mit der geplanten Rad- und Gehwegbrücke im Stadthafen weitergeht. Die Gesamtkosten waren ursprünglich mit 44 Millionen Euro , dann mit 63 Millionen und im August 2026 mit rund 98 Millionen Euro veranschlagt worden, wobei es vom Bund 35,7 Millionen Euro Fördermittel gibt.