Die Großmarkt GmbH Rostock setzt auf eine Baumprojektion statt eines echten Baums. Kritiker vermissen Tradition, Stadtverwaltung betont Kosten und Sicherheit am Kröpeliner Tor.

Am historischen Kröpeliner Tor in Rostock bleibt in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsbaum-Instalation aus. Stattdessen wird ein digitales Lichtspiel an die Fassade projiziert, das seit Tagen für scharfe Debatten in der Hansestadt sorgt. Die städtische Großmarkt GmbH und Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger haben sich gegen die Aufstellung einer echten Tanne entschieden und setzen auf eine technische Alternative.

Kostenfalle und Sicherheitsrisiken

Inga Knospe, die Geschäftsführerin der Großmarkt GmbH, gab gegenüber dem Nordkurier bekannt, dass die Planung für einen echten Baum bereits Kosten von über 20.000 Euro verursacht habe. Dieser Betrag setzt sich aus der Suche, dem Transport und der logistischen Planung zusammen. Eine geeignete Tanne muss rund zwanzig Meter hoch sein und wird oft gespendet, doch die damit verbundenen Arbeiten sind komplex. Im Vorjahr stand eine vier Tonnen schwere Küstentanne aus Dummerstorf am Standort, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. Ein ähnlicher Unfall geschah 2023 in Oudenaarde in Belgien, als ein fünfundzwanzig Meter hoher Baum umstürzte und dabei eine Frau tötete.

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Die Stadtverwaltung erklärt, dass nur etwa jeder zwanzigste angebotene Baum für den Standort am Kröpeliner Tor geeignet sei. Der Stamm muss exakt in die Bodenhülse passen und der Baum muss gegen Sturmkräfte gesichert werden. Außerdem fallen Kosten für die Beleuchtung an und es muss ein Wachschutz ab Windstärke sieben organisiert werden. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass das Angebot von Hörern der Sendung Ostseewelle sowie eines Stralsunder Bergungsdienstes offiziell nicht angekommen sei. Selbst wenn Baum und Transport kostenlos wären, blieben mehr als 10.000 Euro für die übrigen technischen Arbeiten.

Wirtschaftliche Folgen für Händler

Eva-Maria Kröger argumentiert, dass die Kosten für einen echten Baum auf die Standmieten der Händler umgelegt worden wären. Sie befürchtet, dass dies die Preise auf dem Weihnachtsmarkt nach oben treiben würde. Rechnen wir die 20.000 Euro gleichmäßig auf die rund 160 Händler und Schausteller um, käme dies einem Betrag von 125 Euro pro Betrieb für die gesamte Saison gleich. Ein Glühweinstand mit einer Frontlänge von drei Metern zahlt laut Preisliste rund 2.260 Euro Grundmiete für die Saison, zuzüglich Mehrwertsteuer, Strom und Wasser. Ob und um wie viel sich der Glühwein verteuert hätte, bleibt jedoch spekulativ, da eine solche Umlage nicht beschlossen wurde.

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Im Vergleich dazu sehen andere Städte höhere Ausgaben. In Speyer kosten Transport und Aufbau des siebzehn Meter hohen Baums auf dem Domplatz rund 15.300 Euro netto. In Wiesbaden rechnet die Stadt bei einem fünfundzwanzig Meter hohen Baum mit Gesamtkosten von 70.000 bis 75.000 Euro. In Frankfurt am Main wurde ein siebenundzwanzig Meter hoher Baum auf dem Römerberg eröffnet. Diese Vergleiche zeigen, dass selbst geschenkte Bäume die Kommunen Zehntausende Euro kosten können.

Öffentliche Kritik und politische Reaktionen

Die Entscheidung stieß auf massive Ablehnung in der Bevölkerung. Auf Facebook verfassten Nutzer Kritik in Form von einem "Armutszeugnis für unsere Hansestadt". Einige erinnerten daran, dass es selbst zu DDR-Zeiten einen echten Weihnachtsbaum gab. Ein Paar nannte die Projektion "das Allerletzte". Der Ton war so scharf, dass die Veranstalter die Kommentare vorübergehend abschalteten. Die Großmarkt GmbH wirbt damit, dass sich die Projektion wiederverwenden und jedes Jahr neu gestalten lässt. Die Kosten für Technik, Montage und Betrieb sind jedoch bislang nicht bekannt. Eine Aussage zur Umweltfreundlichkeit lässt sich ohne einen detaillierten Vergleich nicht treffen.

Die politischen Fraktionen reagieren unterschiedlich. Christa Günther, die Fraktionschefin der CDU, sagte dem Nordkurier, dass ein echter Baum nicht irgendein Dekorationsgegenstand sei. Die Fraktion FDP/Unabhängige fordert, künftig wieder einen echten Baum aufzustellen. Die Grünen wollen nach der Saison eine Bilanz ziehen. Für das laufende Jahr ist eine Rückkehr der großen Tanne am Kröpeliner Tor nicht bestätigt.