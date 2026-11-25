Der Rostocker Weihnachtsmarkt setzt 2023 auf eine Lichtprojektion statt einer echten Tanne. Die Entscheidung stößt auf Kritik, wird aber begründet.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt verzichtet im Jahr 2023 erstmals auf eine traditionelle, echte Weihnachtstanne. Stattdessen projiziert die städtische Großmarkt Rostock GmbH ein nearly 30 Meter großes Lichtbild auf das historische Kröpeliner Tor in der Innenstadt. Diese unkonventionelle Entscheidung löst bei zahlreichen Besuchern Unmut aus, da das Fehlen des klassischen Baumes als störend für die festliche Atmosphäre empfunden wird. Die Betreiber begründen den Schritt mit erheblichen finanziellen Engpässen, die durch gestiegene Sicherheits- und Personalkosten entstanden sind.

Kostentreiber sichern Logistik und Personal

Der Betreiber, die städtische Großmarkt Rostock GmbH, gab an, dass die Kosten für Sicherheit, Technik, Strom und Personal seit der Corona-Krise um 30 bis 40 Prozent gestiegen sind. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass an diesen kritischen Bereichen nicht gespart werden könne. Zudem sollten die zusätzlichen Ausgaben nicht auf die Händler der einzelnen Stände umgelegt werden, um die wirtschaftliche Stabilität der Marktbesucher zu gewährleisten.

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Nach Darstellung der Stadtverwaltung ist nicht der Baum selbst das Hauptproblem, sondern die gesamte Logistik. Die Aufstellung eines solchen Riesenbaums erfordert einen komplexen Transport, einen sicheren Aufbau und eine aufwendige Entsorgung. Bei einer Höhe von rund 20 Metern, wie sie der zentrale Weihnachtsbaum in den Vorjahren maß, gelten strenge Sicherheitsstandards. Bei Sturm beispielsweise muss der Baum kontinuierlich bewacht werden, was erhebliche Personalkapazitäten bindet.

Starke Kritik von Besuchern und lokalen Akteuren

Die Ankündigung löste eine Welle der Enttäuschung bei den Gästen des Rostocker Weihnachtsmarktes aus. Marlies Urbigkeit, eine ehemalige Schaustellerin, bezeichnete den Verzicht auf die Tanne als unerträglich für die Stadt. Für sie war der echte Baum ein zentraler Anziehungspunkt, an dem sich Menschen fotografieren ließen und der zum Herzen des Marktes gehörte. Die Qualität der blassen digitalen Projektion wurde von Kritikern als Armutszeugnis bewertet, das die festliche Stimmung zerstöre.

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Auch auf social Media reagierte die Öffentlichkeit negativ. Die Stadtverwaltung sah sich einem intensiven Shitstorm ausgesetzt. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger berichtete, dass Hasskommentare im Internet häuften sich und Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor Ort angepöbelt wurden. Die Kritik sei deutlich über das Ziel hinausgeschossen und habe das tägliche Arbeiten der Bediensteten stark belastet. Nur wenige Besucher, wie Mario Stock, nehmen die digitale Alternative gelassen wahr und sehen kein prinzipielles Problem im Verzicht auf den lebenden Baum.

Zukünftige Planung und politische Einordnung

Die Oberbürgermeisterin betonte, dass der Verzicht auf den Weihnachtsbaum auch als Experiment zur Kostenersparnis gedacht war, das jedoch gescheitert sei. Sie wies darauf hin, dass sich kleinere Städte wie Güstrow zwar viele kleinere Bäume leisten könnten, dies aber den logistischen Aufwand eines 20 Meter hohen Baums in einer Großstadt wie Rostock nicht entspräche. Die Kosten für einen solchen Baum wären ein Vielfaches der Kosten für die Lichtprojektion.

Trotz der aktuellen Krise hat die Stadtverwaltung bereits eine langfristige Lösung in Aussicht gestellt. Die städtische Großmarkt Rostock GmbH wird im Jahr 2027 wieder eine echte Tanne aufstellen. Dieser Schritt dient nicht nur dem Respekt gegenüber der Enttäuschung der Besucher, sondern auch dem Schutz der Mitarbeiter vor weiteren Angriffen. Die Entscheidung spiegelt den allgemeinen Trend wider, den Städte und Gemeinden in Deutschland aufgrund fehlender Mittel bei öffentlichen Veranstaltungen treffen müssen.