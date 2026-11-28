Erst setzte er sich für Musiala ein, dann verlor der Bayern-Kapitän die Nerven. Die Szene sorgt für Wirbel.

Erst machte er sich für seinen Mitspieler stark, dann flog er im Volkspark vom Platz. Joshua Kimmich half Musiala – und dem HSV. Røssing-Lelesiit sank zu Boden, Schiedsrichter Bastian Dankert zückte die Rote Karte aus seiner Gesäßtasche und hielt sie dem Bayern-Kapitän vors Gesicht.

Der HSV für etwas mehr als eine Spielhälfte in Überzahl - und das durch die unbeherrschte Reaktion des Münchner Routiniers und nicht etwa einer Nachwuchskraft, die im Eifer des Geschehens die Nerven verloren hätte. Für Kimmich war es der ernüchternde Abschluss einer Woche, in der der Nationalspieler noch stärker im Mittelpunkt stand als sonst. Dies vor allem wegen seiner Kritik an Bayern Münchens Vereinsführung wegen des Umgangs mit seinem verletzten Mitspieler Jamal Musiala.

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Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten Musiala öffentlich wegen seiner Formkrise angezählt und eine Debatte angestoßen, ob das Gehalt des Spitzenverdieners noch gerechtfertigt sei. Musiala hat eine neurologische Dysfunktion mit kurz auftretenden Absencen und war unter anderem von seinem Kapitän Kimmich in Schutz genommen worden.