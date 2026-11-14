Rot-Rot-Grün in Mecklenburg-Vorpommern: Schwesig führt neue Landesregierung an

SPD, Linke und Grüne bilden首次 rot-rot-grüne Koalition in Mecklenburg-Vorpommern unter Leitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Der Koalitionsvertrag verpflichtet zur Ausschlusses der AfD.

Mecklenburg-Vorpommern tritt in eine neue politische Ära ein, da die Landespolitik zum ersten Mal von einer rot-rot-grün en Koalition regiert wird. Nach den Zusagen der Linken und der Grünen haben auch die Sozialdemokraten auf einem Sonderparteitag in Güstrow dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. Das Votum fiel bei rund 120 anwesenden Delegierten einstimmig aus, was den Weg für die Bildung einer stabilen Mehrheitsregierung ebnete. Die feierliche Unterzeichnung der Vereinbarung ist für denselben Abend in Greifswald geplant und markiert das offizielle Ende der langen Verhandlungsrunden.

Klarer Ausschluss der AfD als Kernbedingung

Manuela Schwesig betonte gegenüber den Delegierten in Güstrow, dass es sich um einen starken Koalitionsvertrag handelt, der in vielen Punkten die Handschrift der SPD trägt. Ein zentrales Element der Vereinbarung ist die klare Absage an jede Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD). Schwesig erklärte eindeutig, dass eine Koalition von SPD, Grünen und Linken keine Zusammenarbeit mit der rechten Partei zulässt. Diese fundamentale Linie soll die politische Ausrichtung der nächsten Legislaturperiode prägen und signalisiert eine klare Abgrenzung von rechtspopulistischen Kräften im Landtag.

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Parteiinterne Zustimmung und Rollenverteilung

Die internen Prozesse zur Konsolidierung der Mehrheit verliefen reibungslos, wobei Claudia Müller von den Grünen eine Schlüsselrolle einnahm. Vorab hatte Müller beim Grünen-Parteitag in Stralsund für den Vertrag geworben und betonte ihren Stolz darauf, als kleinster Koalitionspartner bedeutende inhaltliche Erfolge erzielt zu haben. Sie beschrieb den Vertrag am Ende als einen Kompromiss, der die Interessen aller drei Parteien berücksichtigt. Die Ressortverteilung ist nun endgültig festgelegt: Die SPD stellt den Ministerpräsidenten, Minister, einen parteilosen Minister sowie den Chef der Staatskanzlei. Die Linke besetzt zwei Ministerien, während die Grünen einen Ministerposten erhalten.

Perspektiven der Regierungsführung und Sitze

Manuela Schwesig, die seit 2017 Regierungschefin in MV ist und als Anwärterin auf den SPD-Parteivorsitz gehandelt wird, plant, sich am Montag im Landtag zur Wiederwahl zu stellen. Die neue Koalition aus SPD, Linken und Grünen verfügt über 39 der insgesamt 71 Sitze im Parlament. Die AfD bleibt mit 32 Sitzen die einzige Oppositionspartei. Diese Mehrheit von Rot-Rot-Grün stellt eine Korrektur dar, da die bisherige rot-rote Regierung bei der Landtagswahl am 20. September ihre Mehrheit verloren hatte. Die Legislaturperiode ist auf fünf Jahre festgelegt, was Planungssicherheit für die Umsetzung der vereinbarten Projekte bietet.

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Wirtschaftliche Schwerpunkte und Verwaltungsmodernisierung

Das 133 Seiten lange Koalitionsprogramm trägt den Titel Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft und wurde von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig sowie den Fraktionschefs Hennis Herbst und Claudia Mueller erarbeitet. Die neue Regierung konzentriert sich auf die Bereiche Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin. Ein zentrales Versprechen an die Unternehmen ist der Abbau von Bürokratie durch verstärkte Digitalisierung. Diese Maßnahmen sollen auch dazu beitragen, bis zum Jahr 2035 tausend Stellen im Verwaltungsapparat einzusparen. Zudem engagiert sich die Koalition dafür, dass Anwohner von Wind- und Solarparks von Netzentgelten befreit werden und an den Gewinnen der Anlagen teilhaben.

Sozialer Standard und Bildungsreformen bis 2035

Im Sozial- und Bildungsbereich will die Koalition bestehende Strukturen nicht nur erhalten, sondern aktiv ausbauen. Die SPD, die Linke und die Grünen bekennen sich klar zum bestehenden Sozialstaat. Für die Modernisierung der Krankenhäuser bis 2035 steht eine Milliarde Euro bereit. Kindergärten bleiben kostenlos, und die Regierung prüft die Einführung eines verbindlichen Vorschuljahres. Der Mathematikunterricht soll gestärkt und die Anzahl der Lehrkräfte erhöht werden, um den Rekordstand an Ausfallstunden zu senken. Zusätzlich ist ein neuer Hochschulstandort in Schwerin geplant, und Jugendliche ab 2028 erhalten einen Zuschuss von 20 Euro zum Deutschland-Ticket.