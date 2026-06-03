Rot-Weiß Ahlen: Symbolischer Tiefpunkt nach Abstieg und Fan-Ausschreitungen

Der ehemalige Zweitligist Rot-Weiß Ahlen ist nach erneutem Abstieg und Eskalation im Spiel gegen Rheine in der sechsten Liga angekommen. Die Geschichte eines spektakulären Falls im deutschen Fußball.

Rot-Weiß Ahlen , der traditionsreiche Klub aus Nordrhein-Westfalen, hat einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht: Nach der deutlichen Niederlage im Heimspiel gegen den FC Eintracht Rheine und der parallelen Bestätigung des Abstieg s durch das Remis des direkten Konkurrenten TuS Ennepetal gegen den ASC 09 Dortmund, eskalierte die Situation im Stadion.

Aufgebrachte Fans zündeten Böller und Raketen, was zum Spielabbruch führte. Die Partie wurde letztlich mit 0:2 für Rheine gewertet. Damit stieg Ahlen erstmals seit 33 Jahren wieder in die sechstklassige Westfalenliga ab. Der Abstieg markiert den vorläufigen Höhepunkt einer mehr als decadealten sportlichen Talfahrt, die den einstigen Zweitligisten in die Bedeutungslosigkeit des niederklassigen Fußballs geführt hat.

Die Historie des Vereins, der einst Talente wie Marco Reus und Kevin Großkreutz hervorbrachte, ist eine der dramatischsten Fallgeschichten im deutschen Fußball. Unter dem Namen LR Ahlen, benannt nach dem Mäzen Helmut Spikker, feierte der Klub von 2000 an seine erfolgreichste Phase mit sechs durchgängigen Jahren in der 2. Bundesliga. Namhafte Trainer wie Peter Neururer, Werner Lorant und Stefan Kuntz prägten diese Ära.

Doch bereits ab dem zweiten Spieltag der Saison 2005/06 fand man sich auf einem Abstiegsplatz wieder und stieg schließlich nach einer Niederlage ab. Die folgenden Jahre waren von stetigem Niedergang geprägt. Neben dem sportlichen Misserfolg wurden finanzielle und strukturelle Probleme offensichtlich. Nach dem Abstieg aus der 2.

Bundesliga verpasste der Verein die Frist für die Regionalliga-Lizenz und musste folglich in der fünftklassigen Oberliga antreten. Ab der Saison 2012/13 pendelte das Team zwischen Oberliga Westfalen und Regionalliga West, ehe 2024 der erneute Abstieg aus der Regionalliga als Tabellenletzter besiegelt wurde. Nun folgt der nächste Schritt nach unten in die Westfalenliga. Der Verein, der lange zum deutschen Profifußball gehörte, steht vor der großen Herausforderung, einen kompletten Neuaufbau zu initiieren und aus der sechstklassigen Liga wieder heraus zu kommen.

Die gesamte Entwicklung zeigt, wie schnell ein Fußballklub von der Bundesliga bis in die Regionalliga und darüber hinaus stürzen kann, wenn sportliche und wirtschaftliche Stabilität fehlen





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