Rot-Weiß Erfurt festigt die Tabellenführung mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Chemie Leipzig. Parallel dazu steht das Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen BFC Preussen unter technischem Vorbehalt.

Rot-Weiß Erfurt hat im Thüringer Derby entscheidende Punkte geholt und macht einen großen Schritt auf die Herbstmeisterschaft zu. Bei Chemie Leipzig setzte sich das Team aus der Erfurter Rhönpower-Arena mit einem klaren 2:0 durch. Die Tore erzielten Benjica Caciel und Robbie Felßberg in der Schlussphase des Spiels. Während dieser Sieg die Tabellenposition sichert, wird die aktuelle Saison von einem technischen Vorfall überschattet, der das Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen BFC Preussen bedrohte.

Matchdetails zum 2:0-Sieg

Rot-Weiß Erfurt begann das Spiel bei Chemie Leipzig mit hoher Intensität, obwohl die ersten großen Torchancen zunächst bei den Gastgebern lagen. Der Erfurter Torhüter Otto hielt in der achten Minute eine starke Parade im Winkel und verhinderte so eine Frühführung des Gegners. Auch Tim Hoops verfehlte kurz darauf nur knapp das Tor. Die Thüringer brauchten Zeit, um sich auf das Spielfeld zu etablieren. Dustin Forkel setzte sich links stark durch, übersah jedoch den völlig freien Stanislav Fehler, der selbst knapp am Ziel vorbeiprobierte.

Also read Nach Klingbeil-Ansage: Krach klammert sich weiter an Rot-Grün-Rot

Chemie Leipzig suchte schnell nach dem Ausgleich, doch Willi Reinke traf trotz einer guten Kopfballchance direkt in die Arme von Torhüter Otto. Eine weitere Schrecksekunde folgte, als Kratzer rechts zum Abschluss kam, aber auch hier reagierte Otto präzise. Der entscheidende Moment für Rot-Weiß Erfurt kam nach einer Balleroberung von Hajrulla. Dieser drang bis zur Grundlinie vor, und Benjica Caciel versenkte den Rückpass eiskalt zum 1:0 in der 73. Minute. Robbie Felßberg machte den Punktgewinn in der 86. Minute nach einer Hereingabe endgültig perfekt und markierte den 2:0-Endstand.

Technikausfall beim FC Carl Zeiss Jena

Parallel zu den Erfurter Erfolgen steht die Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen BFC Preussen unter einem anderen Vorzeichen. Am Freitagabend drohte das Heimspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld aufgrund eines kompletten Ausfalls der Beschallungsanlage zu versagen. Bis 25 Minuten vor dem Anpfiff stand die Durchführung der Begegnung auf der Kippe. Die Sicherheitsbestimmungen für Stadien erfordern unbedingt funktionierende Lautsprecheranlagen, um Besucher im Notfall erreichen oder evakuieren zu können. Der Verein versuchte bereits, eine eigene mobile Anlage zu aktivieren, um das Spiel dennoch durchführen zu können.

Advertisement

Plötzlich funktionierte die Stadiontechnik wieder, sodass das Spiel stattfinden konnte. Allerdings zeigte sich ein deutlicher Nachteil für die Heimmannschaft. Schon nach sieben Minuten musste über die Lautsprecher die Berliner Führung durchgesagt werden, da das visuelle Anzeigen von Toren oder Karten verzögert oder fehlte. BFC Preussen nutzte einen Fehler im Aufbauspiel des FC Carl Zeiss Jena aus. Ensar Aksakal traf aus elf Metern zum 0:1, was die Überlegenheit der Berliner im Spielverlauf unterstrich.

Spielausgang und Zuschauerzahlen

Der FC Carl Zeiss Jena konnte sich lange nicht auf dem Feld behaupten und zeigte sich einfallslos im Angriff. Das Spiel endete schließlich mit einem schmeichelhaften 1:1. Die sechste Saison-Niederlage für den Verein konnte erst in der dritten Minute der Nachspielzeit verhindert werden. Kevin Lankford verwandelte nach einer Vorlage von Luca Wollschläger von der Strafraumkante zum Ausgleich. Dieser späte Treffer rettete der Mannschaft noch einen Punkt.

Trotz der technischen Probleme und der spielerischen Schwäche kamen noch 5510 Zuschauer ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Anwesenheit der Fans war gefährdet, hätte sich der technische Defekt bis zum Spieltag nicht gelöst. Für den FC Carl Zeiss Jena bleibt ein Punktgewinn unter diesen Umständen ein kleines Wunder, während Rot-Weiß Erfurt mit seiner klaren Leistung den Weg zur Tabellenführung weiter ebnen konnte.