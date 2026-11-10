Rot-Weiß Erfurt überholt FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat im Thüringer Derby den FC Carl Zeiss Jena beim Zuschauerschnitt in der Regionalliga Nordost überholt und führt nun mit fast 8000 Fans pro Spiel.

Rot-Weiß Erfurt hat den FC Carl Zeiss Jena im direkten Vergleich der Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost übertroffen. Dies markiert einen deutlichen Wandel in der historischen Rivalität der beiden großen Traditionsklubs aus Thüringen. Die Zahlen belegen, dass das Interesse am thüringischen Fußball nach der Pandemie nicht nur wieder auf das alte Niveau zurückgekehrt ist, sondern dieses sogar deutlich übertroffen hat.

Zuschauerschnitt und direkte Vergleichswerte

Rot-Weiß Erfurt lockt im Schnitt 7965 Zuschauer zu seinen Heimspielen ins Steigerwaldstadion. Beim FC Carl Zeiss Jena liegt der Durchschnitt bei 7292 Fans. Damit führt RWE erstmals seit zwei Jahren wieder vor dem großen Rivalen aus der Universitätsstadt Jena. In der Spielzeit 2024/25 sowie in der Saison 2025/26 hatte der FCC noch die Nase vorn, doch die Reihenfolge hat sich nun gedreht. Diese Entwicklung findet statt, obwohl beide Vereine weiterhin lediglich in der vierten Spielklasse antreten und nicht im Profi-Bereich aktiv sind.

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Traditionsspiele treiben die Zahlen nach oben

Der aktuelle Boom wird maßgeblich durch Begegnungen angetrieben, die weit über den Rahmen einer normalen Regionalliga-Partie hinausgehen. Spiele gegen den FSV Zwickau, 1. FC Lok Leipzig oder Erzgebirge Aue gelten als Ost-Klassiker mit langer Tradition. Diese Duelle ziehen aufgrund ihrer historischen Rivalität und der großen Fanszenen deutlich mehr Besucher an als der ligataegliche Alltag. Beim Erfurter Heimspiel gegen Erzgebirge Aue verzeichneten die Verantwortlichen im Steigerwaldstadion eine Zahl von 13.215 Zuschauern. Gegen den FSV Zwickau waren es in Erfurt 9738 Fans.

Auch auf der Gegenseite in Jena treiben diese speziellen Begegnungen die Kulissenwerte stark nach oben. Beim Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FSV Zwickau sahen 9002 Fans das Spiel. Begegnungen gegen Lok Leipzig verzeichneten 8909 Zuschauer. Das reine Thüringen-Derby gegen Rot-Weiß Erfurt lockte sogar 12.141 Zuschauer in die Arena. Diese Werte verdeutlichen, dass die lokale Rivalität und die regionalen Klassiker die tragenden Säulen der aktuellen Besucherstruktur sind.

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Reiz der Regionalliga Nordost und Infrastruktur

Besonders bemerkenswert ist, dass all diese Veranstaltungen in der vierten Liga stattfinden. Weder die Bundesliga noch die 2. Liga oder die 3. Liga sind hier involviert. Trotzdem sind volle Fanblöcke und fünfstellige Zuschauerzahlen bei den Spitzenspielen keine Seltenheit mehr. Die Regionalliga Nordost wirkt mit Traditionsvereinen wie Erfurt, Jena, Aue, Halle, Zwickau und Lok teilweise wie eine Neuauflage der ehemaligen DDR-Oberliga. Dieser Reiz liegt in der Wiederbelebung alter Rivalitäten und dem Aufwachsen einer neuen Generation von Fans.

In Jena treibt die neue Arena den Zuspruch zusätzlich an. In Erfurt hat sich seit dem Wiederaufstieg eine wachsende Euphorie entwickelt, die bis heute anhält. Dies geschieht trotz des bis dato ausgebliebenen Sprungs in den professionellen Fußball. Die Infrastruktur und die Stimmung im Stadion tragen somit entscheidend dazu bei, dass die Vereine diese hohen Zuschauerzahlen konsistent erreichen können.

Ausblick auf professionelle Perspektiven

Vor der Corona-Zeit lagen die Zuschauerzahlen noch deutlich unter den heutigen Werten. Heute bewegen sich beide thüringischen Klubs auf einem Niveau von deutlich über 7000 Zuschauern. Für beide Vereine ist dieser Anstieg vor allem ein starkes Versprechen für die Zukunft. Wenn RWE und Jena bereits in der Regionalliga solche Massen mobilisieren, lässt sich für die Fans und das Management erahnen, welches Potenzial bei einer eventuellen Rückkehr in den Profi-Fußball bestehen könnte. Thüringen zeigt eindeutig wieder ein enormes Interesse am Fußball, nun gilt es, dass die sportliche Qualität auf der Platz ebenfalls nachzieht.