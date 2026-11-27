Der Tabellenführer der Regionalliga Nordost, FC Rot-Weiß Erfurt, bereitet sich vom 24. bis 31. Januar 2027 mit Fans und Sponsoren in Antalya auf die Rückrunde vor. Alle Details zum Programm und Buchung.

Der FC Rot-Weiß Erfurt (RWE) nutzt die kommenden Wochen für ein strategisches Wintertrainingslager in der Türkei. Vom 24. bis 31. Januar 2027 bereitet sich der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost in Lara bei Antalya auf die Rückrunde vor. Die Entscheidung für den Standort Antalya trifft der Verein, um von den optimalen Trainingsbedingungen in diesem Mittelmeergebiet zu profitieren. Gerade in Erfurt sind die Platzverhältnisse im Winter oft unzureichend für ein hochwertiges Training.

Optimale Bedingungen in Antalya als Erfolgsfaktor

Die besserer Trainingsbedingungen in der Türkei sollen der Mannschaft helfen, sich optimal auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Patrick Ecke, der Technische Direktor des FC Rot-Weiß Erfurt, betont die Notwendigkeit dieses Schrittes für den sportlichen Erfolg. Wer die lokalen Bedingungen in Erfurt im Winter kennt, versteht, wie wichtig diese Woche in Antalya für die Vorbereitung ist. Der Verein strebt damit die beste mögliche Grundlage für die anstehenden Spiele an.

Also read „Goodbye Deutschland“: Stefanie liebt US-Häftling – ihre Familie weiß von nichts

Partnerschaft mit Fans und Sponsoren gestärkt

Der Verein erwartet große Zustimmung bei den Anhängern und hat bereits viele Voranmeldungen erhalten. Diese Fanbuchungen helfen zugleich, einen Teil der Kosten für das Trainingslager zu finanzieren. RWE stärkt das Wir-Gefühl mit seinen Anhängern, indem der Verein neben dem fast schon üblichen Fan-Mannschaftsabend sogar einen Stadtausflug zusammen mit den Spielern anbietet. Patrick Ecke freut sich riesig, dass so viele Fans und Sponsoren die Mannschaft begleiten möchten.

Organisatorischer Rahmen und Buchungsmodalitäten

Wer beim offiziellen Fanprogramm dabei sein möchte, muss über die Partneragentur tsstur/tssFC buchen. Die All-inclusive-Pakete starten bei 735 Euro pro Person. Auch individuelle Reisezeiträume und verschiedene Abflughäfen sind möglich. Die Agentur hat bereits Trainingslager für Dynamo Dresden, Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim organisiert. Diese Erfahrung fließt in die Planung des RWE-Programms ein.

Advertisement

Advertisement

Finanzierung und Kostenstruktur des Programms

Die Kosten für das Trainingslager werden maßgeblich durch die Teilnahme der Fans und die Unterstützung der Sponsoren getragen. Die Preise für die All-inclusive-Pakete beginnen bei 735 Euro pro Person. Dies stellt eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für den Verein dar, da die Einnahmen die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung abdecken. Die Partnerschaft mit tsstur/tssFC garantiert eine professionelle Abwicklung der Buchungen.

Geplante Aktivitäten und Programmhöhepunkte

Neben dem intensiven Training bietet das Programm zahlreiche soziale Interaktionen. Der Verein plant einen Stadtausflug zusammen mit den Spielern, um die Bindung zum Supporterbase zu festigen. Der Fan-Mannschaftsabend steht ebenfalls auf der Agenda und gilt als fast schon übliches Highlight solcher Reisen. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Moral in der Mannschaft zu heben und die Unterstützung der Fans nachhaltig zu sichern.