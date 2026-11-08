Rot-Weiss Erfurt wird Herbstmeister der Regionalliga Nordost

Rot-Weiss Erfurt sichert sich mit dem Sieg bei Chemie Leipzig den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Nordost. Ein entscheidender Punktgewinn gegenüber Chemnitzer FC festigt die Tabellenführung für Trainer Fabian Gerber.

Rot-Weiss Erfurt hat am Freitagabend den Herbstmeistertitel der Regionalliga Nordost offiziell errungen. Der Sieg beim directen Gegner Chemie Leipzig mit zwei null bedeutete nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch den Taktgewinn im Aufstiegsrennen. Durch diesen Erfolg und das parallele Ergebnis des Chemnitzer FC konnte sich das Thüringer Team die Tabellenführung sichern.

Entscheidender Sieg bei Chemie Leipzig

Die Partie endete am Freitagabend mit einem klaren 2:0-Erfolg für die Gäste aus Thüringen. Benjica Caciel traf in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0. Robbie Felßberg sorgte in der 86. Minute für die sichere 2:0-Führung, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Dieser Auswärtssieg war taktisch essenziell, da er die Lücke zum direkten Konkurrenten vergrößerte und die eigene Position im Aufstiegskampf stärkte.

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Tabellenvorsprung gegenüber dem FCV

Am darauffolgenden Samstag konnten die Fans von Rot-Weiss Erfurt den entscheidenden Faktor miterleben. Der direkte Verfolger Chemnitzer FC verpasste die Chance, den Titelgewinn der Thüringer noch zu kippen. Da Chemnitz zu Hause gegen RWE keinen Punktgewinn einfuhr, stand der erste inoffizielle Titel der Saison für Erfurt fest. Trainer Fabian Gerber reagierte entspannt auf diese Entwicklung und nahm die Führung gern an, da sie die Moral im Kader stärkt.

Gerbers Lob für Defensive und Angriff

Trainer Fabian Gerber hob besonders die Defensive hervor, da die Mannschaft in Leipzig erstmals seit längerer Zeit wieder zu null spielte. Er betonte die hohe Qualität der Abwehrreihe, die nun als Fundament für weitere Siege dient. Im Angriff agiert Rot-Weiss Erfurt jedoch als die offensivstärkste Mannschaft der gesamten Liga. Mit insgesamt 48 Toren verfügen die Thüringer über die beste Offensive des gesamten Spielbetriebs.

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Romario Hajrulla als emotionaler Motor

Romario Hajrulla stellte sich als zentrale Figur im Angriff vor und steuerte fünf Treffer zum Torverhältnis bei. Trainer Fabian Gerber betonte, dass der Spieler extrem wichtig für das Teamgefüge ist. Hajrulla bringt eine starke Mentalität und Emotionen ins Spiel, die für den Erfolg der Mannschaft entscheidend sind. Diese persönliche Stärke übersetzt sich direkt in taktische Disziplin und kollektiven Zusammenhalt.

Kampfhund-Mentalität für den Aufstieg

Für die verbleibenden Spiele im Aufstiegsrennen forderte Fabian Gerber seine Spieler auf, härter ins Spiel zu gehen. Er gab den expliziten Befehl, eklig und dreckig zu spielen, um solche knappen Auswärtssiege wie bei Chemie Leipzig zu erzwingen. Die Mannschaft darf keine Lämmchen sein, sondern muss provozieren und Temperament an den Tag legen, um den Traum von der Rückkehr in die 3. Liga Realität werden zu lassen.

Ausblick auf das Heimspiel in Erfurt

Der Herbst endet für Rot-Weiss Erfurt mit einem positiven Fazit und einer klaren Zielsetzung. Am 20. November empfängt die Mannschaft um 19 Uhr die VSG Altglienicke im eigenen Stadion. Trainer Fabian Gerber kündigte an, dass dieses Spiel eine weitere wichtige Hürde darstellt. Die Fans dürfen weiter vom großen Wurf träumen, während die Mannschaft ihre Fokus auf die restlichen Pflichtspiele richtet.