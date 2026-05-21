Rot-Weiss Essen bereitet sich auf den VAR-Einsatz in der Aufstiegsrelegation vor

Trainer Uwe Koschinat hat die Mannschaft in der Vorbereitung der Aufstiegsrelegation sensibilisiert, dass Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde sind, da die Kleeblätter den Vorteil haben, dass die Verteidiger gewohnt sind, weiterzuspielen. Zudem hat Koschinat besorgt, dass Noel Futkeu, der mit 19 Treffern Torschützenkönig wurde, eine große Aufgabe für RWE darstellt.

Rot-Weiss Essen macht in der Aufstiegsrelegation einen klaren Schritt für die 2. Bundesliga und muss sich darauf einstellen, dass Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde sind, sobald der VAR zum Einsatz kommt.

Trainer Uwe Koschinat hat die Abwehr instruiert, sich auf vermeintliche Fehlentscheidungen vorzubereiten, während Lucas Brumme wieder zur Verfügung steht. Noel Futkeu ist die Hauptlast für die Defensive, da er mit 19 Treffern Torschützenkönig wurde. Er wird eine große Aufgabe für RWE darstellen





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